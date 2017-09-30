Страницы пользователей сайта «КиноПоиск» взломали ради накрутки фильма журналиста «Первого канала» Алексея Пиманова о присоединении Крыма к России.

Главный редактор сайта «КиноПоиск» Елизавета Сурганова написала в фэйсбуке, что 28 сентября рейтинг ожидания фильма «Крым» был резко поднят до 62 процентов.

Но после поступления жалоб от пользователей, которые сообщили, что их взломали, специалисты «КиноПоиска» удалили все искусственно накрученные лайки.

«Сейчас, когда мы удалили все скомпрометированные отметки, их осталось 17 тысяч, а общий рейтинг упал до 21 процентов.Так что nice try. Но лучше бы такие усилия на качество фильмов тратили», — написала она в фейсбуке.

В интервью «Новой газете» представитель режиссера фильма «Крым» Алексея Пиманова не смогла прокомментировать инцидент.

Автор программы «Человек и закон» Александр Пиманов снял фильм «Крым» по предложению министра обороны Сергея Шойгу.

По словам Пиманова, в фильме он показывает российскую версию периода аннексии Крыма. Бюджет фильма составляет – 400 млн рублей, в прокат фильм вышел 28 сентября.

Предпремьерный показ фильма состоялся в Кремле, а его выходу предшествовала мощная рекламная кампания.

Редактор портала Cinemaholics Дарья Постнова, посмотревшая фильм для русской редакции BBC назвала его «лютой пропагандой», а журналист британской телерадиовещательной корпорации «чудовищным телевизионным проектом».

Активистка ультраправого движения Национально-освободительного Мария Катасонова присутствовала на премьере в Кремле и написала, что зрители аплодировали стоя.

На премьере фильма Крым Кремль аплодировал стоя 👏🏻 pic.twitter.com/GZEqfC0GvM — Мария Катасонова (@KatasonovaMaria) September 27, 2017

Ранее «Кинопоиск» уже взламывали для накрутки российских кинолент. Предыдущая атака проводились ради фильмов снятых студией Enjoy Movies — «Мафии: Игры на выживание» и «Голоса большой страны».

Аннексия Крыма

Украина запрещает любые поездки в Крым в обход украинских пограничников. Люди, которые не являются гражданами Украины, должны получать специальное разрешение в миграционной службе, чтобы въехать в Крым.

По этому разрешению можно въезжать в Крым со стороны материковой Украины только через три транспортных коридора — контрольные пункты въезда/выезда Чонгар, Каланчак и Чаплинка Херсонской области.

Российские власти не признают, что аннексировали Крым. Они утверждают, что Крым самостоятельно принял решение на референдуме отсоединиться от Украины в пользу России.

Референдум в Крыму по вопросу о вхождении полуострова в состав России прошел 16 марта 2014 года. Референдум в Крыму прошёл при поддержке Кремля, а также при наличии российских военных на полуострове.

Украина и западные страны не признали референдум в Крыму. Западные страны ввели санкции против России.

Международный уголовный суд в Гааге приравнял 14 ноября 2016 года присоединение Крыма и Севастополя к России к «международному конфликту» между Украиной и Россией.

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