Суд аннексированного Россией Крыма приговорил журналиста Николая Семену к двум с половиной годам условно. В его статьях российские спецслужбы увидели «призывы к сепаратизму». Представители Евросоюза в Украине требуют снять все обвинения с Семены.

Железнодорожный районный суд Симферополя 22 сентября признал журналиста Николая Семену виновным в «сепаратизме» за статьи, опубликованные в издании «Радіо Свобода — Крым.Реалии».

Ему дали условный срок на два с половиной года и запретили заниматься публичной деятельностью три года. Теперь журналист должен отмечаться у российского инспектора, кроме того он находится под подпиской о невыезде.

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин, вместе с адвокатом Александром Попковым представляли интересы Семены и заявили, что обжалуют решение суда.

Сам Семена заявил, что вынесенный приговор показывает о «тенденциозности данного судебного процесса» .

«С одной стороны, я чувствую облегчение, поскольку мне вынесен условный приговор. С другой — разочарование российским правосудием, поскольку все те доводы защиты и выводы экспертов, которых мы привлекали из Москвы и Казани, – они судом фактически не приняты в расчет», — сказал он.

Семена в суде утверждал, что в своих материалах он выражал свое мнение, и они к сепаратистским призывам не имеют никакого отношения.

Правозащитники Human Rights Watch считают, что преследование Семены политически мотивировано и требуют от российских властей отмены приговора.

Представительство Евросоюза в Украине заявило, что статья «публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность России», используется российскими властями против тех кто считает, что Крым был аннексирован у Украины.

«Приговор предусматривает запрет журналистской деятельности. Это, несомненно, является нарушением свободы мысли и свободы медиа. Это еще один пример ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии Россией», — говорится в заявлении представительства Евросоюза.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая 2017 года призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинского журналиста. Но ответа так и не последовало.

Уголовное дело него возбудили в апреле 2016 года, кроме того, журналиста включили в федеральный перечень террористов и экстремистов России.

Николай Семена — крымский журналист со стажем в несколько десятков лет. Он открыто заявлял о том, что он против аннексии Крыма российскими властями. Семена писал для газеты «День», «Зеркала недели» и «Крым.Реалии».

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