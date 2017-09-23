Таджикистанца, которого обвиняют в доведении до самоубийства беременной жены, могли осудить на срок до 8 лет лишения свободы, но приговорили к выплате штрафа в 12 000 сомони — около 1300 долларов.

Таджикистанца Мухаммадзарифа Шарипова обвиняют в доведении до самоубийства своей второй жены Алифмо Худойназаровой.

Уголовным кодексом Таджикистана по этой статье предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Однако суд города Нурек приговорил его к штрафу в размере 12 тысяч сомони (около 1300 долларов).

Судья учел смягчающие обстоятельства — у Шарипова остались несовершеннолетние дети от первого брака, поэтому мужчина обошелся штрафом.

Алифмо Худойназарова бросилась в реку Вахш неподалеку от городского водохранилища 13 июня.

Ее тело нашли спустя месяц, на момент смерти женщина находилась на третьем месяце беременности.

Милиция полагает, что женщина пошла на это из-за побоев и издевательств со стороны Шарипова.

Со слов ее родных, последние дни жизни она находилась в депрессии, а муж нередко избивал ее.

Младшая сестра Худойназаровой Паримо стала свидетелем суицида.

«Я сразу сообщила об этом ее мужу. Когда он пришел, Алифмо еще можно было спасти. Я сказала зятю, спаси ее, а он ответил, что раз она не пожалела еще не родившегося ребенка, пусть умирает», — рассказала Паримо Худойназарова.

Отец обвиняемого Иброхим Шарипов рассказал журналистам, что не общался с сыном несколько лет. По его словам он даже не познакомил их со своей новой супругой.

«Первая жена у него — русская по национальности, и Мухаммадзариф всегда хотел жену-таджичку. Как и когда женился на Алифмо — мы не знаем», — сказал он.

По данным таджикских СМИ, в стране ежегодно происходит около 400 самоубийств. В 2016 году зарегистрировали 327 фактов суицида большинство из которых совершили женщины.

Последний громкий случай доведения до самоубийства в Таджикистане случился в июле этого года.

Жителя Восейского района Зафара Пирова обвинили в том, что он довел до суицида свою жену Раджаби Хуршед из-за спора о девственности. Он считал, что его жена не девственница несмотря на то, что медицинские обследования показали иное.

Из-за постоянных упреков мужа Хуршед выпила смертельную дозу уксуса и скончалась в больнице. Самого Пирова суд приговорил к семи годам тюрьмы.

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