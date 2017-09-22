Власти страны определили новый порядок проведения и выражения соболезнований во время траурных церемоний. Теперь на похоронах запрещено громко плакать, а также резать скот и раздавать еду пришедшим.

Новые правила были разработаны совместно с Советом улемов и Центром исламоведения Таджикистана и распространены в буклете тиражом в полмиллиона.

Теперь все траурные церемонии должны проходить в соответствии с традициями и обрядами местных народностей Таджикистана, к примеру ваханцев, орошорцев или муджанцев, а также с нормативно-правовыми актами действующего законодательства Таджикистана.

Помимо этого, обряды похорон и траурные церемонии должны соблюдать основы ханафитского мазхаба — одной из правовых школ в суннитском течении ислама. Большинство населения Таджикистана — сунниты ханафитского мазхаба.

Что теперь запрещено во время траура?

Теперь во время траура запрещается громко причитать, посыпать голову землей, рвать волосы и царапать лицо. Также запрещается нанимать «плакальщицу», которая будет специально скорбеть вместе с родственниками усопшего.

Однако указывается, что плакать в утешение можно.

Запрещается оставаться на ночь в доме усопшего всем, кроме близких родственников и детей. Родственники могут держать траур в течении трех дней.

Когда можно читать погребальные молитвы?

По новым правилам, погребальная молитва по усопшему совершается в зависимости от того, в какой период дня скончался человек: до или после утреннего намаза, полуденного, предвечернего, вечернего или ночного.

Какую одежду следует одевать во время траура?

Мужчины должны ходить в подпоясанном халате синего цвета и в тюбетейке, а женщины в подпоясанных платьях, широких штанах и синих марлевых платках. Черная одежда в траурный период запрещена.

Новые правила проведения похорон

Использование микрофонов во время похоронной церемонии запрещено. Похоронную молитву должен читать только имам-хатиб — проповедник, читающий пятничные молитвы.

После церемонии похорон власти не рекомендуют проводить долгое время в доме усопшего с целью выражения соболезнований.

Правила после похорон

Вся похоронная церемония должна проводиться без убоя скота, а также без раздачи еды гостям. Запрет распространяется в том числе и на обряды «третьего дня», «сорокового дня» и «годовщины» со смерти человека.

Новые традиции, такие как «панч» — собрание родственников усопшего на третий день после смерти, «шаби хафт, шаби нух» (на седьмую и девятую ночь к семье усопшего приходит имам, который читает молитву) — запрещены.

Власти также ввели запрет на такие обряды, как «рузи чил» — церемония «сорока дней» с момента смерти человека, «душанбеги» (понедельник), «джумаги» (пятница) — дни, когда имам посещает семью усопшего.

Фото: Asia-Plus

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