Арт-объект «Очки. Точка зрения» в центре Бишкека был испорчен вандалами во второй раз за неделю. Мэрия города сообщила, что уже занимается починкой объекта, милиция ведет проверку.

В мэрии Бишкека сообщили, что уже отправили сотрудников на починку инсталляции. Милиция ищет неизвестных, которые могли испортить арт-объект.

Ранее инсталляция «Очки. Точка зрения» уже стала объектом вандализма — неизвестные 18 сентября выбили стекло. Сотрудники мэрии устранили поломку на следующий день.

Член арт-группы DOXA Сергей Келлер, который участвовал в установке инсталляции, назвал повреждение очков «ожидаемым».

Однако, в милиции города сообщили, что информация об умышленной порче инсталляции не подтвердилась. По их словам, оправа очков потрескалась и стекло выпало.

Очки высотой в два метра были установлены арт-группой DOXA в июле 2016 года.

Если стоять напротив очков и смотреть сквозь них, можно увидеть висящую в воздухе надпись «Чтобы защищать свои права, нужно их знать».

Надпись нанесена на кыргызском и русском языках — очки помогают увидеть текст с правильного ракурса.

Фото: «Кабарлар»

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