Арт-объект «Очки. Точка зрения» в центре Бишкека был испорчен вандалами во второй раз за неделю. Мэрия города сообщила, что уже занимается починкой объекта, милиция ведет проверку.
В мэрии Бишкека сообщили, что уже отправили сотрудников на починку инсталляции. Милиция ищет неизвестных, которые могли испортить арт-объект.
Ранее инсталляция «Очки. Точка зрения» уже стала объектом вандализма — неизвестные 18 сентября выбили стекло. Сотрудники мэрии устранили поломку на следующий день.
Член арт-группы DOXA Сергей Келлер, который участвовал в установке инсталляции, назвал повреждение очков «ожидаемым».
Однако, в милиции города сообщили, что информация об умышленной порче инсталляции не подтвердилась. По их словам, оправа очков потрескалась и стекло выпало.
Очки высотой в два метра были установлены арт-группой DOXA в июле 2016 года.
Если стоять напротив очков и смотреть сквозь них, можно увидеть висящую в воздухе надпись «Чтобы защищать свои права, нужно их знать».
Надпись нанесена на кыргызском и русском языках — очки помогают увидеть текст с правильного ракурса.
Фото: «Кабарлар»
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