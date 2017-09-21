Местные чиновники пришли в дом Зайдулло Худоёрова с рейдом, и изъяли у него еду, которая была приготовлена для свадьбы его дочери. Власти посчитали, что заготовленное количество еды является «расточительством».

Информация о проведенном властями рейде появилась 18 сентября. Сама проверка прошла в конце августа в городе Куляб.

Во время рейда местные чиновники изъяли у Худоёрова и его семьи угощения, которые они приготовили к свадьбе своей дочери.

По сообщению одного из участников рейда Холмурода Ибрахимова, властям удалось «предотвратить правонарушение».

«Во время рейда мы установили, что семья наготовила расточительно много еды, к примеру, специальные лепешки и халву для банкета в доме жениха», — сказал Ибрахимов журналистам.

Чиновник также сказал, что расходы на приготовленную еду несовместимы с доходами семьи Худоёрова. По словам самого Худоёрова, он просил жену и родственниц не готовить угощений на свадьбу дочери.

Мужчина рад тому, что у него забрали только еду. За такое нарушение в Таджикистане могут оштрафовать на 4 тысячи долларов.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал в конце августа закон, который запрещает проводить «пышные» праздники, чтобы не допустить расточительства в стране.

Теперь многие привычные для таджикистанцев традиции и обряды, такие как обрезание или празднование сорока дней после рождения ребенка, нужно проводить в кругу семьи, без убоя скота, излишней еды и приглашения музыкантов и ведущих.

Ограничения касаются похоронных обрядов и свадеб. Теперь свадебные торжества должны проходить в определенное время. Например, в городах с 18:00 до 22:00 в будние дни, а в выходные с 8:00 до 20:00. Помимо этого, свадьба не должна длиться более трех часов.

На похоронах таджикистанцам запретили облачаться в черное и громко плакать по покойному.

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