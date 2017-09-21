Эксперимент с тепловизором. Как сильно нагревается Бишкек без деревьев

Массовая вырубка деревьев этой весной и летом, асфальтирование полос вдоль дорог, строительство в парках — все это на фоне хаотичной застройки, увеличения автомобилей, загрязнения от ТЭЦ и других источников — привело к тому, что Бишкек потерял статус зеленого и привлекательного города.