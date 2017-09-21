Эксперимент с тепловизором. Как сильно нагревается Бишкек без деревьев

Активисты сняли улицы Бишкека с помощью тепловизора — устройства, которое измеряет температуру поверхностей. Так они хотели показать разность температуры воздуха и объектов на улицах, где есть деревья, и где их нет.
Повествование ведется от лица директора фонда «Городские инициативы» Раушанны Саркеевой и архитектора этой же организации Сайкал Жунушовой.
Особенно этим летом можно с уверенностью подтвердить опасения экологов об экологической катастрофе Бишкека.
Массовая вырубка деревьев этой весной и летом, асфальтирование полос вдоль дорог, строительство в парках — все это на фоне хаотичной застройки, увеличения автомобилей, загрязнения от ТЭЦ и других источников — привело к тому, что Бишкек потерял статус зеленого и привлекательного города.
Многие не верят экологам. Фонд «Городские инициативы» попросил инженеров «Юнисон групп» снять городские улицы термографической камерой — тепловизором.
Эта камера позволяет «увидеть» температуру поверхностей. По сути, это замеры температуры «тела» объекта, которые зафиксированы в виде фотографий.
Прогулка по городу этим летом с такой термографической камерой проводилась впервые.
На снимках камеры видно, до какой температуры накаляются здания и поверхности тротуаров и площадей Бишкека: красным обозначаются самые горячие места, переход к синему означает спад температуры, синие части означают прохладные поверхности.
Съемка проводилась 7 сентября в 13:00, температура воздуха в это время +26°C.
На этом снимке видно, что на площадь Победы, покрытая кусками гранита, залитых бетоном, раскаляется до + 45°C. Средняя температура поверхностей на снимке: +37°C.
Открытый тротуар с брусчаткой без тени раскален до +41 °C, в то время как температура в тени всего +20°C.
Напротив «Бишкек Парка», где весной этого года были срублены все деревья, температура +47°C, а самая раскаленная поверхность — кузова машин — +57°C. Средняя температура поверхностей на этом участке +47°C.
Железнодорожный вокзал №2. Поверхности, где нет деревьев, прогрелись до +53°C.
Каменная облицовка, машины нагреты до +50°C.
Открытые участки с песком и гравием накалились до +50°C как на пляже Иссык-Куля.
Самая впечатляющая картина — вид на город сверху. Оголенные крыши зданий, покрытые черным толем, нагреты до +43°C.
Здание отеля «Дамас» нагрелось до +50°C. При такой температуре стеклопакет раскаляется, разбухает и слегка надувается. Зеленая полоса по улице Ибраимова, сохраняя прохладу, показывает +14°C.
Деревья, кустарники, травы, создавая тень на поверхности, не нагреваются и не отдают жаром, спасают не только людей, но и все живое — птиц, насекомых и микроорганизмы.
Разница температуры между зеленым участком и каменным, металлическим участком составляет от +14 до + 55°C. Неудивительно, что летом невозможно зайти в оставленную под солнцем машину.
Важно: При организации пространства нельзя забывать про свойства материала, особенно в нашем климате: чем темнее поверхность, тем больше она притягивает солнечное тепло.
Кроме цвета, также важно не игнорировать тактильные качества материала: шероховатая поверхность и такие материалы, как асфальт, бетон и камень не только принимают тепло, но и сохраняют его в себе, создавая эффект обогревателя.
Вечером и ночью это тепло обратно возвращается в атмосферу. Деревья, в частности, лиственные деревья перед фасадом домов и у окон — самый экологичный способ охладить здания летом или обогреть их зимой. Подробнее об этом написал Шамиль Ибрагимов.
Вывод после этой съемки
Озеленение в городе сократилось до минимума, твердые поверхности оголились и разогреваются до +50°.
Единственным спасением в городе для здоровья населения, для комфорта пешеходов должны быть зеленые тенистые аллеи, трехуровневое озеленение (дерево — для человека, куст — для мелких обитателей и трава — для микроорганизмов, для здоровой почвы), открытые арыки и фонтаны с водой, которые естественным образом увлажняют воздух.
Также нужно делать горизонтальное и вертикальное озеленение зданий, которые препятствуют перегреву строений и атмосферы.