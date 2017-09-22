Два водителя не поделили дорогу на пересечении улиц Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина. Во время словесной перепалки, один из них выстрелил из пневматического пистолета в другого.

Инцидент произошел вечером 21 сентября на пересечении улиц Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина.

В пресс-службе ГУВД Бишкека журналисту Kloop.kg сообщили, что водители «Мерседеса» и «Хонды» не поделили дорогу.

«Произошла словесная перепалка, в результате которой водитель “Хонды” выстрелил в водителя “Мерседеса”», — сообщили в пресс-службе.

По сообщению 24.kg, мужчина получил касательную рану правого плеча.

Пока неизвестно, были ли у стрелявшего разрешение и документы на оружие.

Милиция ведет следствие, а в прокуратуре готовят юридическую оценку действиям стрелявшего водителя.

По теме: