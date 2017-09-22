Два водителя не поделили дорогу на пересечении улиц Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина. Во время словесной перепалки, один из них выстрелил из пневматического пистолета в другого.
Инцидент произошел вечером 21 сентября на пересечении улиц Ахунбаева и Жукеева-Пудовкина.
В пресс-службе ГУВД Бишкека журналисту Kloop.kg сообщили, что водители «Мерседеса» и «Хонды» не поделили дорогу.
«Произошла словесная перепалка, в результате которой водитель “Хонды” выстрелил в водителя “Мерседеса”», — сообщили в пресс-службе.
По сообщению 24.kg, мужчина получил касательную рану правого плеча.
Пока неизвестно, были ли у стрелявшего разрешение и документы на оружие.
Милиция ведет следствие, а в прокуратуре готовят юридическую оценку действиям стрелявшего водителя.
По теме:
- Бишкек: Инсталляция «Очки. Точка зрения» снова испорчена, мэрия уже устраняет поломку
- Бишкек: Машина скорой помощи попала в аварию, пострадали ребенок и медсестра