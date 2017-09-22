Власти вырубили почти две тысячи деревьев для реконструкции трассы Бишкек — Кара-Балта. Всего планируется вырубить три тысячи деревьев и высадить вместо них более четырех тысяч саженцев.

Министерство транспорта и дорог сообщило, что на трассе Бишкек — Кара-Балта вырублено 1 тысяча 905 деревьев.

Всего власти планируют вырубить три тысячи деревьев вдоль дороги, вместо них пообещали высадить более четырех тысяч саженцев.

Общая протяженность отремонтированного участка дороги составит 52 километра.

Для реконструкции трассы Бишкек — Кара-Балта Азиатский банк развития выделил кредит и грант на сумму в 100 млн долларов. Софинансирование со стороны Кыргызстана составило 28 млн долларов.

Ремонтом трассы занимается китайская компания «Чайна Рейлвей».

Вырубка деревьев из-за ремонта дорог

Власти страны уже неоднократно вырубали деревья для реконструкции и расширения дорог.

В июне 2016 года власти Иссык-Кульской области вырубили аллею Раппопорта для реконструкции трассы Балыкчы-Корумду и Вторых всемирных игр кочевников. Всего власти срубили 704 тополя и карагача.

В марте 2017 года они пообещали, что высадят новую аллею и представили несколько проектов для обсуждения. Пока высадка новых деревьев там не началась.

Самой масштабной вырубке подвергаются деревья в Бишкеке. За последние полгода в городе вырубили уже более 800 деревьев для ремонта и расширения дорог. Планируется снос еще около семи тысяч зеленых насаждений и реконструкция дорог на 49 улицах.

Власти обещают высадить взамен вырубленных 11 тысяч саженцев.

По словам экологов, вырубая многолетние карагачи и дубы, город часто засаживают красивыми декоративными растениями, но они не улучшают качество воздуха. Оставшийся зеленый фонд столицы не в состоянии очистить воздух от вредных примесей.

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Фото иллюстративное.