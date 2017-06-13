Для расширения дороги Бишкек — Кара-Балта вырубят три тысячи деревьев и снесут более 200 объектов. Власти обещают высадить более четырех тысяч саженцев и выплатить компенсации владельцам снесенных домов.
Министерство транспорта и дорог сообщает, что уже снесено более 20 деревьев по дороге Бишкек — Кара-Балта в Московском районе Чуйской области.
Всего планируется вырубить три тысячи деревьев вдоль дороги. Вместо них власти обещают посадить более четырех тысяч саженцев.
Кроме того, из-за расширения дороги снесут более 200 объектов, а их владельцам обещают выплатить компенсацию в размере 2,2 млн долларов.
Общая протяженность отремонтированной дороги составит 52 километра.
Для реконструкции трассы Бишкек — Кара-Балта Азиатский банк развития выделил кредит и грант на сумму в 100 млн долларов. Софинансирование со стороны Кыргызстана составило 28 млн долларов.
Ремонтом трассы занимается китайская компания «Чайна Рейлвей».
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