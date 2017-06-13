Генпрокуратура возбудила уголовное дело на должностных лиц из Госрегистра и Бишкекглавархитектуры за подделку документов.

По версии следствия, в 2016 году сотрудники Госрегистра «незаконно» выдали техпаспорт на недостроенный объект по улице Киевской в Бишкеке на основании «недействительного» разрешения на строительство.

В Бишкекглавархитектуре сообщили, что разрешение на строительство выдавалось до 20 мая 2005 года, а потом не продлевалось.

Кроме того, на тот момент участок с недостроенным объектом находился под арестом из-за возбужденного уголовного дела.

Следователи считают, что из-за действий должностных лиц недостроенный объект «незаконно» перешел во владение к другому человеку.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Подделка документов», «Злоупотребление должностным положением» и «Служебный подлог». Следствие продолжается, дело передано в Финпол.

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