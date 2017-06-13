Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева пообещала, что в школах запретят вступительные взносы и экзамены при приеме детей в первый класс.

По словам Кудайбердиевой, за требование вступительного взноса будут увольнять из школы.

«Мы прекрасно понимаем, что это за взносы. Их называют добровольными, дают родителям банковский счет, а мамы и папы сдают эти деньги. Мы их запрещаем», — сказала она.

Все остальные взносы родители по-прежнему будут вносить в общественные объединения при школах.

Также школам запретили проводить экзамены при приеме ребенка в первый класс.

Кроме того, в следующем учебном году количество уроков английского языка для пятиклассников увеличится до пяти в неделю.

Министр образования и науки также заявила, что более 700 школ подключат к интернету. В большинстве школ интернет появится уже в сентябре, а остальные подключат до конца октября.

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Фото: Сайт президента Кыргызстана.