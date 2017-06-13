Парламентарии предложили выплачивать деньги за рождение ребенка и закрепить ежемесячные пособия для детей до трех лет. При этом доход семьи учитываться не будет.

Инициаторы законопроекта предлагают выдавать пособия всем семьям, в которых есть дети до трех лет.

Каждая семья сможет получать фиксированное пособие, независимо от доходов.

Депутаты предлагают выплачивать пособия:

— по случаю рождения ребенка;

— детям от рождения до 3-х лет;

— семьям, имеющим троих и более детей в возрасте от 3 и до 16 лет.

По мнению инициаторов, новые нормы создадут условия «для раннего развития детей».

Одна из авторов законопроекта депутат от партии СДПК Аида Касымалиева сказала, что при рождении каждого ребенка родителям будут выплачивать по четыре тысячи сомов.

«А ежемесячные пособия до достижения трехлетнего возраста составят 700 сомов. Если в семье более трех детей, те будут получать по 500 сомов до 16-летнего возраста», — сказала она.

На выплату предлагаемых пособий дополнительно потребуется 1,8 млрд сомов ежегодно. Сейчас на пособия выделяется 6 млрд сомов.

Пособие для малообеспеченной семьи сейчас составляет 800 сомов в месяц на каждого ребенка. Госпомощь получают около 279 тысяч детей.

Законопроект уже приняли в трех чтениях в профильном комитете.

Парламентарии ранее уже предлагали выплачивать пособия матерям на детей до года, однако пока законопроект не рассматривался.

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