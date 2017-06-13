Слушание дела трех милиционеров, которых обвиняют в пытках, вновь отложили из-за отсутствия адвоката подсудимых. Потерпевшие считают, что адвокаты обвиняемых намеренно затягивают дело. Сами милиционеры свою вину не признают.

Московский районный суд Чуйской области перенес слушание дела о пытках со стороны милиционеров на 29 июня из-за отсутствия адвоката подсудимых. Сторона потерпевших считает, что защита намеренно затягивает процесс. На это судья Урмат Маматкеримов ответил, что «суд не допустит намеренного затягивания».

«Конечно, достоверно мы не можем говорить, что он [адвокат] по уважительной или неуважительной [причине отсутствовал], но в следующий раз пусть предоставит, в связи с чем он сорвал судебное заседание», – сказал Маматкеримов.

Троих милиционеров обвиняют в том, что они пытали трех парней, чтобы те признались в краже 19 тысяч сомов. Обвиняемых посадили в СИЗО из-за угроз родственникам потерпевших.

Однако сами милиционеры считают, что их без оснований удерживают под стражей. Один из подсудимых сказал Kloop.kg, что звонки с угрозами в адрес потерпевших могли быть «инсценированы».

«Где эти сведения, что кто-то угрожал? Они это доказали? […] Якобы какой-то мужик позвонил. Этот позвонивший мог быть его дядей, его дедушкой, его братом – инсценировали звонок», – сказал он.

Подсудимые отрицают, что пытали задержанных. По словам одного из подсудимых, потерпевшие сами подрались в камере, выясняя, «кто кого сдал».

«Их сокамерники дали свидетельские показания о том, что они подрались. Потом какой-то заключенный, который вместе с ними сидел, научил их, как правильно надо жаловаться, как правильно биться о стену, чтобы синяки появились», – сказал он.

Подсудимый также сказал, что потерпевшие готовы отказаться от своих претензий за 15 тысяч долларов. Однако милиционеры уверены в своей невиновности. По их словам, у них есть заключение медработника, проводившего осмотр при задержании. В документе указано, что телесных повреждений у потерпевших нет.

«Это какой-то произвол. Реально беспредел. Раз сотрудники милиции, значит, надо все валить на сотрудников? В таком случае все осужденные пусть напишут, что их избивали, и давайте всех выпускать, а всех оперов сажать», – сказал подсудимый.

Пытки, чтобы выбить показания

Трое пострадавших, которых подозревали в краже 19 тысяч сомов, в 2015 году обвинили сотрудников ОВД Московского района Чуйской области в применении пыток. По словам потерпевших, милиционеры «выбивали» из них признательные показания.

Потерпевшие заявили, что их били по голове и телу. Один из них рассказал, что ему надевали на голову пакет и он периодически терял сознание. Чтобы подавить сопротивление, милиционеры ставили на него стул, этим же стулом били по рукам.

Мать одного из потерпевших Михрай Мусабаева рассказала в интервью Kloop.kg, что ей и ее супругу угрожали по телефону.

Мусабаева добавила, что родственники подсудимых предлагали деньги, чтобы закрыть дело, но они отказались.

После этих угроз милиционеров водворили в СИЗО. Подсудимые обжаловали арест, но Верховный суд оставил их под стражей.

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