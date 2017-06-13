Патрульная милиция проведет внутреннее расследование в отношении милиционера, который нагрубил гражданскому активисту Болоту Ибрагимову. Активист чуть не сбил милиционера, когда тот переходил дорогу в неположенном месте.

Сотрудник пресс-службы патрульной милиции Таалай Бугубаев сообщил Kloop.kg, что по жалобе Ибрагимова будет проведено служебное расследование.

«Если будет доказана вина милиционера, то есть грубое отношение, он понесет дисциплинарное наказание», — сказал Бугубаев.

По его словам, этот вопрос поднимут на заседании комиссии по этике, на который пригласят обе стороны конфликта.

Сам Ибрагимов рассказал Kloop.kg, что 12 июня на проспекте Айтматова он чуть не сбил инспектора патрульной милиции, который переходил дорогу в неположенном месте.

«Я сделал ему замечание, на что он высказался нецензурной бранью в мой адрес. Я сразу же остановился и направился к этому инспектору для получения разъяснений. Мы поздоровались, пожав руки, но он не торопился отпускать мою руку и начал ее сжимать. Когда я попытался выдернуть руку, он потянул ее обратно на себя, потом начал толкать меня», — сказал он.

Ибрагимов начал снимать происходящее на телефон, а милиционер попытался помешать ему вести видеосъемку. После перепалки милиционер с напарником ушли.

В этот же вечер Ибрагимов написал заявление в милицию и потребовал предоставить записи видео с нагрудной камеры патрульного.

По мнению Ибрагимова, она была выключена, а это прямое нарушение.

«Но если видео имеется и его не удалят, я смогу предоставить полную запись инцидента, на которой видно, как регулировщик меня материт», — сказал он.