Сегодня сборная Кыргызстана по футболу проводит второй матч отборочного этапа Кубка Азии-2019 в гостях против Индии. Предыдущую игру против Макао национальная сборная выиграла со счетом 1:0.
Текстовая трансляция:
Кубок Азии
Кубок Азии – самый престижный турнир среди стран-членов Азиатской футбольной конфедерации, финальная часть которого пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в 2019 году.
В третьем отборочном раунде сборная Кыргызстана попала в одну группу с Макао, Индией и Мьянмой.
Подопечные Александра Крестинина в мартовском рейтинге ФИФА расположились на 125-й строчке.
Сборные-соперницы, с которыми Кыргызстану придется встретиться в отборочном раунде расположились на следующих позициях: Индия на 132-ом месте, Мьянма на 172-ом месте и Макао на 184-ом месте.
В случае удачного выступления Кыргызстана в отборочном этапе, национальная сборная впервые в своей истории получит шанс сыграть в финальной части крупного континентального турнира.