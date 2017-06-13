Сегодня сборная Кыргызстана по футболу проводит второй матч отборочного этапа Кубка Азии-2019 в гостях против Индии. Предыдущую игру против Макао национальная сборная выиграла со счетом 1:0.

Текстовая трансляция:

Кубок Азии

Кубок Азии – самый престижный турнир среди стран-членов Азиатской футбольной конфедерации, финальная часть которого пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в 2019 году.

В третьем отборочном раунде сборная Кыргызстана попала в одну группу с Макао, Индией и Мьянмой.

Подопечные Александра Крестинина в мартовском рейтинге ФИФА расположились на 125-й строчке.

Сборные-соперницы, с которыми Кыргызстану придется встретиться в отборочном раунде расположились на следующих позициях: Индия на 132-ом месте, Мьянма на 172-ом месте и Макао на 184-ом месте.

В случае удачного выступления Кыргызстана в отборочном этапе, национальная сборная впервые в своей истории получит шанс сыграть в финальной части крупного континентального турнира.