Издание «Фергана» получило решение кыргызского суда о блокировке сайта в Кыргызстане. Октябрьский районный суд Бишкека 9 июня признал статью журналиста Улугбека Бабакулова «экстремистской».

С просьбой о блокировке в суд обратилась Генеральная прокуратура. Также в суде находились представитель ГКНБ, Госкомитета связи и Госкомитета информационных технологий. Представителей «Ферганы» и автора статьи на суде не было.

«Признать экстремистскими материалы статьи “Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над «сартами”, распространенной на веб-сайте “Фергана” [..] Ограничить доступ к сайту www.fergananews.com для пользователей интернета на территории Кыргызстана», — сказано в решении суда.

Редакция издания ранее заявила, что обвинения против них «надуманны и политически мотивированы». Издание обжалует в суде решение о блокировке сайта.

Кроме того, «Фергана» приостановила сотрудничество с Бабакуловым до окончания следствия.

Сам журналист 8 июня уехал из Кыргызстана, опасаясь ареста из-за своей статьи. На следующий день ГКНБ возбудил уголовное дело против него из-за «разжигания межэтнической вражды».

Бабакулов заявил, что готов вернуться в Кыргызстан «при условии честного и справедливого судебного разбирательства».

Статья Бабакулова

Статья журналиста была опубликована на «Фергане» 23 мая. В ней журналист рассказывает о драке между этническим кыргызом и узбеком в селе Масы Джалал-Абадской области.

В материале Бабакулов приводит комментарии якобы этнических кыргызов, которые из-за драки начали оскорблять этнических узбеков в социальных сетях.

Власти обратили внимание на статью после выхода девятиминутного сюжета КТРК «Разжигатели». В ней эксперты назвали Бабакулова «врагом народа» и заявили, что такие статьи «разжигают межэтническую рознь».

После этого сюжета некоторые депутаты парламента предложили лишить Бабакулова кыргызского гражданства.

Сам Бабакулов указывает в статье, что он намеревался не разжечь споры, а лишь показать, как пользователи кыргызского интернет-сегмента настроены друг к другу.

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