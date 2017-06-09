Госкомитет национальной безопасности задержал пользователя «Фэйсбука» из-за «призывов к межэтнической вражде», против него возбуждено уголовное дело. По этому делу также были допрошены еще шестеро пользователей соцсети.

Спецслужбы установили несколько пользователей соцсети, якобы призывающих к действиям, которые могли привести к разжиганию межэтнической вражды.

Одного из них задержали, еще шестерых пользователей «Фэйсбука» допросили и отпустили домой после написания объяснительной.

«Гражданин, который в своих комментариях в “Фэйсбуке” допустил призывы к насилию и физической расправе над лицами другой национальности, задержан», — сказано в сообщении ГКНБ.

По версии следствия, некоторые из установленных фэйсбукчан активно комментировали драку в приграничном селе Масы Ноокенского района Джалал-Абадской области.

Ранее журналист Улугбек Бабакулов опубликовал статью «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над “сартами”» в издании «Фергана». В материале он приводил комментарии из «Фэйсбука», где якобы этнические кыргызы оскорбляют этнических узбеков. Поводом для оскорблений стала именно эта драка.

После этого депутаты парламента предложили лишить Бабакулова гражданства, а ГКНБ возбудил уголовное дело на журналиста за «разжигание межэтнической вражды и ненависти».

Кроме того, Свердловский районный суд решил заблокировать «Фергану» в Кыргызстане.

Его статья стала популярной после сюжета КТРК «Разжигатели», в котором эксперты назвали Бабакулова «врагом народа» и заявили, что такие статьи «разжигают межэтническую рознь».

Сам Бабакулов указывает в статье, что он не собирался разжигать межнациональную рознь, а лишь хотел показать, как пользователи кыргызского интернет-сегмента настроены друг к другу.

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