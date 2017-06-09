Госкомитет нацбезопасности возбудил уголовное дело против журналиста Улугбека Бабакулова за «разжигание межэтнической вражды и ненависти». Две недели назад Бабакулов опубликовал статью, в которой привел националистические высказывания пользователей соцсетей.

ГКНБ возбудил дело против Бабакулова по статье «Возбуждение межэтнической вражды». По этой статье журналисту может грозить от четырех до семи лет.

Кыргызские спецслужбы считают, что Бабакулов написал статью, используя националистические высказывания пользователей соцсетей, чтобы получить убежище в «третьих странах».

«В преддверии очередной годовщины трагических событий июня 2010 года гражданин Бабакулов публиковал указанные статьи провокационного характера, преследуя корыстную цель — получение “политического убежища” в третьих странах», — говорится в сообщении ГКНБ.

Как утверждают в ведомстве, статьи Бабакулова могли побудить людей к «противозаконным и антиобщественным» действиям.

Сам Бабакулов сказал в интервью Kloop.kg, что возбуждение уголовного дела против него — «глупость и бред спецслужб».

По его словам, он никогда не намеревался покидать Кыргызстан в качестве беженца.

«Мне 50 лет. Я делал и делаю все возможное, чтобы мне, моим детям и другим людям жилось хорошо на своей родине — в Кыргызстане», — сказал Бабакулов.

Он считает, что власти пытаются такими действиями «отвлечь внимание населения» от проблем перед выборами.

«Это можно расценивать и как предупреждение всем другим людям, кто посмеет возмутиться политикой властей: дескать, и на вас натравим толпу, если будете возмущаться», — считает журналист.

Бабакулов надеется, что этот случай привлечет внимание зарубежной общественности.

Статья Бабакулова на «Фергане»

Статья Улугбека Бабакулова под названием «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над “сартами”» была опубликована 23 мая на сайте издания «Фергана».

В ней журналист рассказывает о драке между этническим кыргызом и узбеком в селе Масы Джалал-Абадской области. В материале Бабакулов приводит комментарии якобы этнических кыргызов, которые из-за драки начали оскорблять этнических узбеков в социальных сетях.

Популярной статья стала после выхода девятиминутного сюжета КТРК «Разжигатели». В ней эксперты назвали Бабакулова «врагом народа» и заявили, что такие статьи «разжигают межэтническую рознь».

Милиция в этом же сюжете заявила, что драка произошла на бытовой почве из-за «неразделенной любви».

После этого некоторые депутаты Жогорку Кенеша предложили лишить Бабакулова кыргызского гражданства.

Сам Бабакулов указывает в статье, что он намеревался не разжечь споры, а лишь показать, как пользователи кыргызского интернет-сегмента настроены друг к другу.

Международная организация «Комитет защиты журналистов» призвал власти обеспечить безопасность журналиста, потому что ему начали поступать угрозы.

Соавтор: Айдай Эркебаева, Анна Капушенко.

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