Франция предоставила убежище кыргызскому журналисту Бабакулову

Улугбек Бабакулов

Журналист Улугбек Бабакулов, покинувший Кыргызстан несколько лет назад из-за обвинений «в разжигании межнациональной розни», получил статус беженца во Франции. Сам Бабакулов утверждает, что теперь не сможет вернуться в Кыргызстан ближайшие 10 лет.

Французское управление по делам беженцев и лиц без гражданства 25 февраля предоставило Бабакулову правовую защиту.

Ему нельзя обращаться в консульства или посольства Кыргызстана во Франции и в других странах — за это его могут лишить статуса беженца. Бабакулов добавил, что не сможет вернуться в Кыргызстан ближайшие 10 лет.

«Власти [Кыргызстана] по надуманному поводу возбудили против меня уголовное дело и устроили массированную травлю через подконтрольные СМИ. Теперь власти Франции предоставили мне и моей семье убежище и защиту, а также возможность обустроиться здесь», — цитирует Бабакулова издание «Фергана».

Уголовное преследование Бабакулова

Журналист покинул Кыргызстан 8 июня 2017 года. На следующий день, Госкомитет нацбезопасности обвинил его «в разжигании межнациональной розни» и возбудил уголовное дело.

Причиной преследования Бабакулова стала его статья, опубликованная на сайте «Фергана». В ней журналист рассказал о конфликте между этническим кыргызом и узбеком в селе Масы Джалал-Абадской области. В материале Бабакулов привел комментарии якобы этнических кыргызов, которые из-за драки начали оскорблять этнических узбеков в социальных сетях.

Сам Бабакулов назвал возбужденное против него уголовное дело «глупостью и бредом спецслужб». Кроме того, власти Кыргызстана заблокировали и сайт «Ферганы», но редакция сайта расценила обвинения как «надуманные и политически мотивированные».