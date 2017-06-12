Журналист Улугбек Бабакулов, на которого возбудили уголовное дело из-за статьи о националистических высказываниях в соцсетях, уехал из Кыргызстана. Он написал в «Фэйсбуке», что опасается ареста, но готов вернуться в страну «при условии честного и справедливого судебного разбирательства».

Бабакулов написал в «Фэйсбуке», что уехал из страны 8 июня — за день до того, как спецслужбы возбудили на него уголовное дело.

ГКНБ обвиняет его в «разжигании межэтнической вражды» из-за статьи, опубликованной на сайте «Фергана», где он использовал националистические высказывания из соцсетей.

Журналист сомневается, что власти смогут провести «честный и справедливый» суд по его делу.

«Симпатизирующие мне ребята из ГКНБ шепнули, что есть задание устроить показательное шоу с моим арестом и последующим осуждением, как это было с делом правозащитника Азимжана Аскарова. Такая перспектива меня отнюдь не радовала. Согласитесь, лучше плохо стоять, чем хорошо сидеть…», — написал Бабакулов.

Журналист написал, что готов вернуться в Кыргызстан «при условии честного и справедливого судебного разбирательства».

«Фергана» не сотрудничает с Бабакуловым

Издание «Фергана» приостановило сотрудничество с журналистом до конца следствия. Ранее суд заблокировал «Фергану» на территории Кыргызстана.

Издание считает, что теперь никто не сможет обвинить Бабакулова или саму «Фергану» в давлении на суд с помощью СМИ.

Кроме того, редакция «Ферганы» не согласна с обвинениями в их адрес и будет обжаловать в суде решение о блокировке сайта.

«Мы никогда не “разжигали межнациональную рознь”, а лишь строго и четко фиксировали и описывали важные общественные процессы», — говорится в заявлении издания.

Они считают, что обвинения против них «надуманны и политически мотивированы».

Статья Бабакулова

Материал журналиста под названием «Люди как звери. В киргизском сегменте соцсетей звучат призывы к расправе над “сартами”» была опубликована 23 мая на «Фергане».

В ней журналист рассказывает о драке между этническим кыргызом и узбеком в селе Масы Джалал-Абадской области. В материале Бабакулов приводит комментарии якобы этнических кыргызов, которые из-за драки начали оскорблять этнических узбеков в социальных сетях.

Популярной статья стала после выхода девятиминутного сюжета КТРК «Разжигатели». В ней эксперты назвали Бабакулова «врагом народа» и заявили, что такие статьи «разжигают межэтническую рознь».

После этого сюжета некоторые депутаты парламента предложили лишить Бабакулова кыргызского гражданства.

Сам Бабакулов указывает в статье, что он намеревался не разжечь споры, а лишь показать, как пользователи кыргызского интернет-сегмента настроены друг к другу.

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