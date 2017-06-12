Адвокат экс-депутата Садыра Жапарова попросил суд отпустить его подзащитного под домашний арест. Однако суд оставил Жапарова под стражей.

Адвокат Жапарова Шарабидин Токтосунов объяснил, что экс-депутата нужно отпустить под домашний арест потому, что Жапаров является примерным семьянином и не намерен уходить от следствия.

«В настоящий момент под стражей находятся мой сын и брат. Если бы я хотел, я бы не возвращался в страну. А теперь, даже если вы выгоните меня, я не покину страну», — сказал Жапаров.

Гособвинение выступило против того, чтобы Жапарова отпустили под домашний арест. После совещания Первомайский райсуд вынес решение оставить Жапарова под стражей. Адвокаты Жапарова обжалуют это решение. Суд дал им время до 14 июня.

Дело Садыра Жапарова

Экс-депутата Садыра Жапарова обвиняют в захвате в заложники, угрозах убийством, применении насилия к представителю власти и хулиганстве. Госкомитет национальной безопасности задержал его 25 марта при въезде в Кыргызстан.

По версии следствия, Жапаров организовал митинг в Караколе в 2013 году и приказал митингующим взять в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

После задержания сторонники Жапарова устроили акцию протеста у здания ГКНБ, которая закончилась стычками с милицией.

Правоохранители задержали около 100 человек, которые получили административные наказания. Еще 12 человек, в том числе сына и двух братьев Жапарова, обвинили в хулиганстве, порче чужого имущества и неповиновении представителям власти.

Судебные слушания по их делам идут до сих пор. Пока неизвестно, какое наказание определит им суд.

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