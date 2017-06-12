В районе села Ново-Покровка недалеко от Бишкека лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Пострадали семь человек, двое из них в реанимации.

Сотрудник пресс-службы Патрульной милиции по Чуйской области Тилек Исаев сообщил Kloop.kg, что ночью 11 июня водитель автомобиля «БМВ» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«БМВ» врезалась в машину марки «Хонда». В результате лобового столкновения пострадали семеро человек, оба водителя сейчас находятся в реанимации. Среди пострадавших двое детей — 2006 и 2011 года рождения.

Пассажиры с различными травмами доставлены в больницу города Кант и четвертую городскую больницу.

Сейчас автомобили водворены на штрафстоянку, назначены экспертизы. У водителей взяты образцы крови для проверки на наркотическое или алкогольное опьянение.

Милиция выясняет детали происшествия.

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