Полиция задержала оппозиционера Алексея Навального в подъезде собственного дома в Москве. Оппозиционера обвиняют в нарушении правил организации митинга против коррупции. Антикоррупционные митинги проходят по всей стране, полиция уже задержала сотни демонстрантов.

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Навального задержали в подъезде дома перед началом масштабного митинга против коррупции в Москве. Об этом в «Твиттере» написала его жена Юлия Навальная.

Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская. — Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2017

Позже адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что оппозиционера задержали за повторное нарушение правил организации митингов. А в пресс-службе ГУВД Москвы сообщили, что оппозиционеру вменяется и неповиновение сотруднику полиции. Оппозиционера могут арестовать на 30 суток.

Алексей @navalny задержан, телефон и шнурки изъяли. Вменяется ст.20.2 ч.8 – до 30 суток административного ареста. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) June 12, 2017

Кроме того, глава избирательного штаба Навального Леонид Волков сообщил, что в офисе «Фонда борьбы с коррупцией», откуда он вел трансляцию с акций протеста, отключили электричество и интернет.

Всероссийские митинги против коррупции

На митинги против коррупции, организованные Навальным, по всей России вышли тысячи человек. По данным мэрии Москвы, в антикоррупционных протестах приняли участие около пяти тысяч человек.

Российская полиция уже задержала несколько сотен демонстрантов, основные задержания прошли в Москве и Санкт-Петербурге. В столице России задержали около 600 человек, а в Санк-Петербурге – около 300.

На Пушкинской площади полиция избила протестующих дубинкамиhttps://t.co/kIfwWka7zR pic.twitter.com/UKk8ZwFtf6 — Открытая Россия (@openrussia_org) June 12, 2017

Протестующие так же, как и раньше, требовали реакции властей на расследования Навального о многомиллионном имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Демонстранты кричали: «Россия без коррупции!», «Путин — вор!», «Требуем ответов!», «Димон, выйди вон!».

Сам Навальный заявлял, что власти пытались всячески помешать организации митинга.

Во многих российских городах администрация не разрешила проводить акции протеста на центральных улицах, потому что 12 июня — в День России — были запланированы мероприятия.

Предыдущие антикоррупционные митинги Навального прошли 26 марта по всей России. Тогда полиция также задержала несколько сотен протестующих и самого Навального.

Фото: Би-и-си.