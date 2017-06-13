В социальных сетях снова активизировались обсуждения по вопросу многоженства. Причиной стало видео, на котором отдельные религиозные деятели призывают к многоженству. В Кыргызстане многоженство запрещено законом.

Оригинал материала опубликован на сайте «Радио Азаттык». Автор — Токтосун Шамбетов.

Заявление «взорвало» соцсети

Некоторые влиятельные в религиозной среде богословы иногда высказывают свое мнение по поводу многоженства, эта информация распространяется через социальные сети. В этот раз обсуждения вызвали высказывания Чубака ажы Жалилова и Озубека ажы Чотонова.

На видео религиозные деятели говорили о положительной стороне многоженства. По их мнению, многоженство поможет решить проблему проституции и одиноких женщин.

«Надо жениться. Две-три-четыре… Все мужчины должны брать. У кого есть деньги, пусть берут. Пусть обеспечивают.

В целом девушек нужно обеспечивать: в детстве — родители, потом супруг, затем — дети», — сказал Озубек ажы Чотонов.

Интересно, что среди пользователей социальных сетей встречаются те, кто поддерживает многоженство.

Противники такой инициативы говорили о том, что мужчины, которые решат взять несколько жен, никогда не женятся на предоставляющих интимные услуги или необеспеченных многодетных женщинах.

Писатель, журналист Олжобай Шакир написал на странице в «Фэйсбуке» о том, что в нашем обществе уровень молдо не поднялся выше этой проблемы.

Правозащитники и активисты подвергли критике то, что влиятельные в религиозной среде люди временами поднимают данный вопрос. Активист Сумсарбек Оббо вот что говорит об этом:

— Печально, что в 21 веке мы обсуждаем такой вопрос. Пока другие государства идут по пути развития, мы возвращаемся в пещерный век. Это популистское мнение сделано для того, чтобы заработать очки у определенной части населения.

Обсуждение с участием религиозных деятелей проводилось по инициативе активистки Назиры Бегим. Она не раз писала о двоеженстве на своей странице в «Фэйсбуке». Назира говорит, что не против стать второй женой:

— У меня много раз это спрашивали. Если это моя судьба, то я, конечно, согласна. В этом нет никакого преступления. Если мы узаконим, это не значит, что все станут брать по две жены.

Сегодня многие становятся вторыми женами, но права их не защищаются. К примеру, есть такие, кто живет на протяжении 10-15 лет, рожают детей, но открыто об этом не говорят. Не могут получить документы на детей.

В поисках себя…

По мнению феминистки Гулайым Айылчы, женщины соглашаются быть вторыми женами по причине правовой неграмотности:

— Не понимаю, почему данный вопрос поднимают люди, которые говорят, что они нравственные и выступают за целостность семьи. Согласие девушек на такой статус — необразованность и неуверенность в себе. Они не верят, что сами могут прокормить себя. Они считают, что достойно можно жить? только будучи замужем.

Им нужно создать условия для повышения уровня образования и саморазвития. Нужно менять мнение о том, что женщины могут быть счастливы только замужем. Это и давление общества. Родители и родственники говорят девушкам, что они должны выйти замуж, и муж должен быть богатый.

Получается, что их интересует не счастье, а состояние супруга. Важны большой дом, большая автомашина и должность. У наших девушек неправильные ценности.

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева выступает резко против многоженства. Причину возникновения полигамии она видит в экономической зависимости женщин:

— Я решительно против этого. Мы должны не просто учить женщин знать свои права, но и создавать условия для самостоятельного укрепления экономического состояния. Увеличив число айымок-предпринимательниц, не зависящих от кого-то материально, мы сможем добиться снижения числа девушек, согласных становиться второй женой.

А заявления о том, что у нас в стране стало больше работниц коммерческого секса, и для решения проблемы надо узаконить многоженство –- это и есть унижение женщин. Если бы не было спроса на дам легкого поведения, то их стало бы меньше.

В Кыргызстане полигамия запрещена законом. Несмотря на это, в обществе часто обсуждают, сколько жен у того или иного политика, депутата или чиновника. Случаев наказания за многоженство пока не зарегистрировано.

Например, житель Оша Дильмурад Ишанов уже много лет открыто живет на две семьи. Но его жены живут не под одной крышей. Дильмурад не скрывает, что вначале между его женами были противоречия. Он заверяет, что совершил благое дело, взяв в качестве второй жены одинокую бедную женщину:

— Вначале они соперничали. Сейчас все иначе, даже наоборот, они просят меня на следующий день сходить друг к другу. Я женился не на молодой девушке. И я, и мои друзья женимся на разведенных или вдовах. Мы же их поддерживаем.

Правозащитники часто инициируют ужесточение наказания для многоженцев, но пока ничего не добились. По их словам, на такие предложения их толкают неуважение в обществе к правам женщин и низкий уровень грамотности самих женщин относительно строительства института семьи. Из этого чаще всего страдают женщины и дети, что доказывается большим количеством обращений в кризисные центры, рассказывает руководитель кризисного центра «Ак журок» в Оше Дарика Асылбашева:

— Тех, кто берет вторую жену, много. В каком состоянии оказываются женщины в такой ситуации? Они психологически страдают. У этой женщины нет образования, жилья, и она вместе с детьми остается на улице. Дети остаются без присмотра.

Лишь малое число мужчин, взявших в жены двух женщин, могут их прокормить. Даже самые крутые мужчины не могут содержать двух жен в одинаковых условиях.

Впервые инициативу о легализации многоженства в 2005 году поднимал министр юстиции Марат Каипов. Но его предложение столкнулось с жесткой критикой со стороны общественности, некоторые называли это попыткой легализации внебрачных отношений.