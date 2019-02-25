Как говорить о сексе, чтобы наслаждаться, а не мучиться. Объясняет консультантка по сексуальному здоровью

Можно быть в отношениях или влюбленным в человека до потери пульса, но это не значит, что ваш первый секс вместе будет таким же потрясным и страстным, как показывают в фильмах. Ведь даже если вы состоите в отношениях и любите друг друга, вы не можете понимать друг друга без слов, тем более в сексе. Поэтому секс должен сопровождаться открытым разговором.

Конечно, говорить о сексе и своих предпочтениях в нем непросто — особенно девушке. Стоит ей только заикнуться о том, что что-то не понравилось в сексе, или что хочется разнообразия, то есть вероятность, что на нее сразу будет навешана куча ярлыков и обвинений, а в конце партнер вообще может поставить дискриминирующий диагноз — «фригидна».

Чтобы поговорить о сексе, важно правильно подобрать момент. Лучше не начинать его в людном месте или прямо во время секса — нужно, чтобы вам никто не мешал и у вас было достаточно времени, чтобы выслушать друг друга.

Для начала вам нужно определиться, чего вы хотите от секса — это поможет построить диалог с партнером. Всегда нужно начинать со слова «я», а не «ты». Ведь если использовать «ты», разговор может выглядеть как нападение и обвинение. А когда на человека нападают, он начинает защищаться — тогда вы точно ни о чем не договоритесь.

Например, если вам нравится прелюдия, то диалог можно начать со слов: «Мне нравится, когда ты гладишь мою шею/руки/лицо/волосы. Это меня расслабляет, я бы хотел/а, чтоб ты уделил/а этому больше внимания при сексе».

А если вы понимаете, что вам не хватает слов, чтобы объяснить свои желания, можете взять руку партнера, и наглядно показать то, как вам нравится, как вас трогают. Это даже может стать игрой — экспериментом для большего познания своего тела.

Таким образом вы не обвиняете партнера в том, что он не сделал того, что вам нравится, а наоборот помогаете ему сделать вам приятно.

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В ситуациях, когда в сексе что-то не нравится, часто думаешь, что лучше перетерпеть и промолчать, чем сказать об этом и обидеть партнера. Так лучше не поступать, ведь от этого лучше не станет никому — особенно вам. Если секс будет ассоциироваться с чем-то плохим, неприятным, с чем-то, чем нужно заниматься через «не хочу», то тогда он превратится не в способ получения удовольствия, а в способ сделать себе больно.

Не стоит бояться осуждения, задеть чувства партнера или того, что он/а вас не так поймет.

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Как и в первом случае, нужно сначала понять, что конкретно вам не понравилось. Такой диалог тоже стоит начинать с «я», «мне кажется», «мне бы хотелось» и так далее.

Например, вам не нравится, когда партнер хватает вас за волосы или кусает во время секса. Диалог должен быть примерно таким: «Мне не нравится, когда мне делают больно. Хватая меня за волосы с такой силой, ты делаешь мне больно и неприятно. В такие моменты я не получаю удовольствия. Я бы хотела, чтобы во время секса мы этого не делали». Или если вам нравится, когда вас кусают, но не нравится, с какой силой это делают, можете вдвоем попробовать найти золотую середину, начиная с легких покусываний.

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Через секс можно открыть свой внутренний мир и получить удовольствие, но для этого нужно разговаривать, делиться своими эмоциями, переживаниями, обсуждать то, что вам нравится или не нравится, или то, что бы вам хотелось попробовать.

Мы, увы, не умеем читать мысли друг друга. А учитывая, что сексуального образования в школе мы не получали, то у нас может быть много стереотипов, которые мешают нам получать полное удовольствие от секса.

Несмотря на то, что секс — это коммуникация между людьми, каждый воспринимает его по-разному. Для кого-то секс — это способ продолжения рода; для кого-то — возможность проявить свою любовь, чувства, стать ближе; а кто-то так получает удовольствие и снимает физическую усталость. Независимо от того, что для вас значит секс, открытый диалог в нем должен быть всегда, ведь это залог того, что он будет безопасным и приятным.