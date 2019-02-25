США вернет Кыргызстану $4,6 млн, украденных семьей Бакиевых

Подписание договора в Министерстве финансов. Фото: издание «Кабар»

Договор о возвращении денег подписали министр финансов Кыргызстана Бактыгуль Жээнбаева и зампомощника госсекретаря США Элис Уэллс. Первые возвращенные 4,6 млн кыргызские власти пообещали направить на развитие страны.

Подписание соглашения прошло 25 февраля в Бишкеке. Власти США вернут деньги, которые из Кыргызстана вывели бывший президент Курманбек Бакиев и его сын Максим.

Всего США планируют вернуть 6 млн долларов, а кыргызские власти направят первые 4,6 млн на развитие регионов, покупку медикаментов и обеспечение сел чистой водой.

«Мы возвращаем эти деньги. Этот факт связан с тем, что сегодня в Кыргызстане идет усиленная антикоррупционная политика под руководством президента Сооронбая Жээнбекова», — объяснила Уэллс.

Деньги, которые правительство США вернет Кыргызстану, конфисковали в ходе уголовного преследования Евгения Гуревича. Гуревич — бывший финансовый советник Максима Бакиева.

Власти двух стран продолжают работу над возвратом оставшихся 1,4 млн долларов, которые вывели Бакиевы.

Как семья Бакиевых выводила деньги из Кыргызстана

В августе 2018 года Гуревич рассказал, что за время президентства Курманбек Бакиев и его окружение вывело из Кыргызстана 200-300 млн долларов. По словам Гуревича, он мог подтвердить это документально.

В интервью «Азаттыку» Гуревич заявил, что чувствует вину перед народом Кыргызстана. Он также добавил, что Максим Бакиев спас ему жизнь, а в ответ Гуревич помог ему избежать тюремного заключения в США.

Максим Бакиев — сын свергнутого в апреле 2010 года президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. После смены власти его обвинили в Кыргызстане в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет с конфискацией имущества.

Самого Курманбека Бакиева Верховный суд Кыргызстана приговорил к 30 годам лишения свободы за события 7 апреля 2010 года.