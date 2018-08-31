Евгений Гуревич — бывший финансовый советник Максима Бакиева, сына свергнутого президента Кыргызстана — дал большое интервью изданию «Азаттык». В нём он описал, как Бакиевы вели свои коррупционные дела, и заявил, что они вывели из Кыргызстана $200-300 млн, что он может подтвердить документально.
Гуревич признает, что работал в команде Максима Бакиева, когда та выводила из Кыргызстана крупные суммы денег. По его оценке, за все время правления Бакиевы вывели из страны $200-300 млн — это он может доказать.
Однако Гуревич заявляет, что не согласен с некоторыми обвинениями, которые ему предъявили власти Кыргызстана после апрельской революции 2010 года. Он говорит, что не вернется в Кыргызстан, потому что судебная система в стране не работает. Но Гуревич готов сотрудничать с властями для возвращения выведенных средств. По его словам, он передал доказательства прокурорам Кыргызстана и США, но их интерес угас.
Гуревич чувствует вину перед народом Кыргызстана. Но он говорит, что из него сделали «сатану и дьявола», который привел к власти клан Бакиевых, с чем он не согласен. По его словам, Максим Бакиев спас ему жизнь, и в ответ он помог ему избежать 30-летнего срока в США.
Полное интервью Евгения Гуревича изданию «Азаттык»:
Максим Бакиев — сын свергнутого в апреле 2010 года президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. После смены власти его обвинили в Кыргызстане в финансовых махинациях и заочно осудили на 25 лет с конфискацией имущества.
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