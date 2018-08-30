Токмакского депутата от СДПК разыскивает милиция. Он ударил человека ножом на скотном рынке

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили, что инцидент произошел 26 августа на скотном рынке в Токмаке. В милиции отказались называть имя и должность подозреваемого, но инициалы «Ж.Т.» и год рождения совпадают с данными депутата Токмакского горкенеша Тынайбека Жансеитова.

«Нам поступило сообщение из территориальной больницы о поступлении мужчины с ножевыми ранениями. […] Потерпевший в настоящее время отказывается давать какое-либо пояснение либо писать заявление», — сказали в милиции. Поэтому уголовное дело завели по факту нападения.

Издание «Кактус» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах утверждает, что нападавшим был именно Тынайбек Жансеитов.

Сам пострадавший Талантбек Жамангулов в разговоре с журналистом 24.kg тоже называет нападавшим Жансеитова. «Мы хотели в среду прочитать Коран, поэтому и пришли на рынок купить барана. Там Жансеитов исподтишка и ударил меня ножом», — сказал он и добавил, что не знает причин нападения.

По его словам, он не стал писать заявление в милицию, потому что семья Жансеитовых «очень влиятельна».

«Мэр нашего города приходится ему (Жансеитову) дядей, начальник Токмакского РОВД — родственник. Поэтому я не стал писать заявление, тем более его родичи ходят по домам свидетелей и запугивают их», — утверждает пострадавший.

Заявление о том, что подозреваемый — родственник начальника Токмакского РОВД сразу опровергли в пресс-службе Чуйского ГУВД. Сам депутат недоступен для комментариев.

Жансеитову предъявили обвинения в «Покушении на убийство» и объявили его в розыск, заочно избрав меру пресечения в виде заключения под стражу.