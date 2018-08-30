Водителя мэра Бишкека оштрафовали за полную тонировку машины после критики в соцсетях

30 августа в социальных сетях появились фотографии белого «Лексуса», который был припаркован у здания мэрии Бишкека. Позже стало известно, что эта машина принадлежит недавно избранному градоначальнику Азизу Суракматову. Внимание пользователей привлекло то, что машина Суракматова была полностью затонирована. Однако в Кыргызстане запрет на полную тонировку автомобилей вступил в силу еще в 2016 году.

Сам Суракматов объяснил «АКИпрессу», что не замечал тонировку, потому что ездит с водителем.

Спустя несколько часов, в дорожной инспекции журналистке «Клоопа» сообщили, что машину Суракматова растонировали.

Растонированный «Лексус» Азиза Суракматова.

«Автомашина растонирована, а водитель привлечен к административной ответственности», — сказала старший инспектор пресс-службы ГУОБДД Атыра Бекмурзаева.

Согласно кодексу об административной ответственности, водителя оштрафовали на 500 сомов.

Новый мэр Бишкека

Азиз Суракматов стал мэром 14 августа. Он был единственным кандидатом на этот пост и, несмотря на критику со стороны некоторых активистов, его поддержали 43 депутата городского кенеша.

Суракматов — в прошлом депутат парламента и председатель БГК во времена свергнутого президента Курманбека Бакиева — связан с несколькими строительными фирмами.

Его сын и сестра владеют компаниями «Елизавета», «Столица Строй», «Самолёт» и «Юрист Риэлт Строй», которые так или иначе связаны с застройкой.

Основная компания из этих четырех — «Елизавета» — построила в Бишкеке несколько многоэтажных домов и бизнес-центров и занимается строительством еще одного комплекса.

Городские активисты видят в этом конфликт интересов — в том, что мэром города будет человек, владеющий строительными компаниями. Сам Суракматов пообещал, что подумает над тем, как избежать конфликта интересов.

Сразу после избрания на пост мэра, Суракматов пообещал заняться проблемой строительства и ремонта дорог, а также разгрузить Бишкек от пробок до начала учебного года.