Сотрудник Kaktus.Media снимал недостроенное здание, на него напала охрана. Что известно?

Инцидент произошел 30 августа в 7 микрорайоне Бишкека, недалеко от развлекательного центра «Космопарк». Журналист снимал на видео недостроенное здание.

«Я зашел в переулок между стройками, там снял забор, потому что он был без специальных козырьков, чтобы на [проходящих] людей ничего не упало. Выбежал охранник объекта и начал хватать меня за руки, потом он видимо вызвал ГБР (группу быстрого реагирования)», — рассказал Потрясов журналистке «Клоопа».

По его словам, вскоре после этого приехали три человека в форме с нашивкой «ГБР», один из них схватил Потрясова за ремень, а второй попытался cхватить его сзади.

«Они пытались затащить меня в машину. Прохожие начали снимать, и я врубил прямой эфир [в фейсбуке]. Пытались заламывать руки. Синяков, ничего не осталось, сделали все профессионально», — добавил журналист.

Охранное агентство напало на журналиста Publicerat av Kaktus Media Onsdag 29 augusti 2018

Редакция «Кактуса» сообщила, что за Потрясова вступились очевидцы происшествия и помогли ему.

Журналист написал заявление на нападавших в Октябрьское РОВД. По его словам, в отделении милиции приехал глава охранного агентства Аширкул Асанов и угрожал Потрясову президентом Кыргызстана.

«Я говорил ему, что могу снимать не режимные объекты без каких-либо дополнительных санкций мэрии или еще кого-то. Завязался диалог, он говорит: “идите к черту. Я сюда хоть Сооронбая Жээнбекова приведу”», — рассказал журналист.

Асанов оказался недоступен для комментариев на момент публикации материала.

В пресс-службе ГУВД Бишкека журналистке «Клоопа» сообщили, что личности нападавших еще не установлены.

«Сейчас заявление на стадии регистрации. Будет проводиться соответствующая проверка», — сказали в пресс-службе.

Согласно конституции Кыргызстана, каждый гражданин имеет право на свободный сбор и распространение информации.