Пожар в здании бишкекской филармонии начался примерно в полдень 30 августа. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание или «несоблюдение правил пожарной безопасности».

В пресс-службе МЧС сообщили, что вызов поступил в 12:26. Спустя два часа огонь был локализован, но пока еще не потушен. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Фото: Марат Абдыкалыков / Kloop.kg

Пожар произошел в западной части здания — это видно по фотографиям и видео очевидцев в социальных сетях. По информации МЧС, его тушат 11 пожарных расчетов.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание. Пострадавших нет.

«Приедет инженерно-пожарная лаборатория, которая возьмет все экспертизы, сфотографирует, изучит и потом конкретно скажет причину пожара», — начальник управления МЧС по Бишкеку Адилбек Чаргынов.

Сотрудник филармонии Байбагыш Рустамбеков сказал журналистам, что в здании остались музыкальные инструменты. По его словам, они находились на четвертом этаже, а пожар начался на пятом.

Пока неизвестно, сгорели оставшиеся в здании инструменты или нет. «Я не знаю, что горело. Я знаю, где я сидел, с потолка, где лампочка, оттуда пошел дым. Там были разные музыкальные инструменты и другие вещи», — сказал он.

Фото: Марат Абдыкалыков / Kloop.kg

Работница столовой сказала, что в последние несколько дней в филармонии проходили репетиции к Играм кочевников и Дню независимости, и пожар начался в зале для репетиций.

«Сотрудники филармонии быстро открыли пожарные выходы. В основном работала охрана. Они туда сюда бегали. Ещё сразу приехала скорая в одно время с пожарными. Просто филармонии уже более 80 лет и проводка такая старая», — сказала она.

Фото: Марат Абдыкалыков / Kloop.kg

По её словам, на момент пожара в здании находилось мало людей.

«Пострадавших нет. Пожарные приехали быстро. Но дым распространился быстрее. Мы вот находимся с [северной] стороны, и дым дошел до нас. Мы почувствовали его, все выключили и выбежали. Никакой сирены не слышали», — сказала сотрудница филармонии.

Один из очевидцев по имени Кубан сказал, что причин возгорания мог стать неисправный кондиционер.

«Было сильное пламя. Оно распространилось в сторону центра. Людей, которых выводили, почти не было. В этой части вроде “Камбаркан”, это комузисты — ансамбль “Камбаркан”, но это так говорят, точно не знаю. Пожарные приехали через 15 минут, милиция приехала чуть позже, они все оцепили», — сказал он.

Соавторы: Марат Абдыкалыков и Алексей Журавлев.