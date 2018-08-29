Иллюстративное фото. Табылды Кадырбеков / Sputnik

Служащий российской авиабазы «Кант» сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в селе Лебединовка — она скончалась, а ребенок находится в тяжелом состоянии. По факту автонаезда возбудили уголовное дело. Что об этом известно?

Что случилось?

В ночь на 27 августа российский военный на своей машине «Хюндай Туксон» сбил 43-летнюю женщину с трехлетним ребенком, когда те переходили дорогу по пешеходному переходу в селе Лебединовка Чуйской области.

«Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии, а его мама скончалась по дороге в больницу», — сообщили в в руководстве дорожной инспекции.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области журналистке «Клоопа» сообщили, что по факту наезда возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств».

Военнослужащий не может быть задержан из-за конвенции о дипломатических отношениях, ему предоставлена дипломатическая неприкосновенность. В ближайшее время материалы уголовного дела планируют передать в прокуратуру.

В пресс-службе российской авиабазы утверждают, что на момент аварии военнослужащий находился в отпуске. Командование базы также выясняет все обстоятельства трагедии.

29 августа Министерство иностранных дел Кыргызстана вызвало временного поверенного в делах России Вадима Чекмазова и командующего базы Андрея Янкина. Они сообщили, что виновный в ДТП находится под арестом на российской авиабазе. Чекмазову и Янкину вручили ноту с требованиями обеспечить полное содействие в расследовании ДТП и решить вопросы по выплате компенсации потерпевшим.

Ранее руководство авиабазы пообещало оказать материальную помощь при лечении пострадавшего ребенка и выплатить моральный ущерб родственниками погибшей женщины.

ДТП с российским дипломатом

Чуть больше года назад, в феврале 2017-го, в аварии с участием российского дипломата погиб кыргызстанец Евгений Лексин. Согласно видеозаписи происшествия, внедорожник «Тойота Ленд Крузер» с российскими дипломатическими номерами проехал на красный цвет светофора и столкнулся с грузовиком «Мерседес Спринтер», за рулем которого был Лексин.

За рулем внедорожника был сотрудник посольства России Виктор Пухов. Газета «Дело№» со ссылкой на свои источники сообщила, что Пухов — полковник Федеральной службы безопасности России (ФСБ). Но по официальным данным, он работал первым секретарем в российском посольстве.

Через несколько дней после аварии Пухов уехал из Кыргызстана.

На сайте Верховного суда России сообщается, что дело Пухова рассматривает военная коллегия по делам военнослужащих.

Смерти кыргызстанцев из-за американских военных

В декабре 2006 года американский солдат Закари Хэтфилд застрелил кыргызстанца — водителя теплозаправщика на авиабазе США в аэропорту «Манас». Суд над Хэтфилдом состоялся в Америке — присяжные признали его невиновным, сославшись на недостаток доказательств его вины.

По данным материалов «Викиликс», против Хэтфилда были применены «административные меры, которые будут иметь долгосрочные последствия и негативно повлияют на его карьеру».

В 2007 году на автодороге Бишкек-Манас напротив кафе «Встреча» американский военный авиабазы «Ганси» сбил насмерть пешехода.

Американская база «Манас» находилась в Кыргызстане с 2001 до 2014 года. Изначально она использовалась для поддержки военной кампании США и их союзников в Афганистане. В середине 2009 года базу перепрофилировали в Центр транзитных перевозок, который с тех пор использовался для отправки пассажиров и грузов в Афганистан и из него, а также для воздушной дозаправки самолётов.

В 2014 году соглашение между Кыргызстаном и США о размещении американской базы под Бишкеком закончилось и база закрылась.

Соавтор: Александра Титова