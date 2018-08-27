На самом деле, флаг ИГ выглядит совсем по-другому (по закону мы не можем показать его вам, но вы можете найти его с помощью любого поисковика). На флагах на видео арабской вязью было написано имя Аллаха.

Так выглядел флаг на видео Так выглядит имя Аллаха, написанное арабской вязью

Пресс-служба Госкомитета нацбезопасности однако сообщила, что на видео был заснят флаги автоцентра CERBER AUTO CLUB. Он выглядит вот так:

В ГКНБ заявили, что пользователям соцсетей «привиделась» арабская вязь слова «Аллах» на флаге из-за того, флаг автоклуба имеет черный фон и белые надписи.

«Это были флаги их фирмы, просто они были в черном цвете с белыми надписями. Мы им не запретили использовать их флаг, но порекомендовали не использовать из-за определенных ассоциаций», — сказали в пресс-службе ГКНБ.

Администратор CERBER AUTO CLUB Николь Кремер отрицает причастность автоцентра к этому видео. На флаге автоклуба изображен трехглавый цербер на черном фоне.

«Видео вообще никакого отношения к нам не имеет, мы не знаем, кто снимал это видео и кто был снят на видео. Мы вчера писали объяснительные в милиции, они сфотографировали наши флаги вчера. Видео вообще не наше», — сказала она.