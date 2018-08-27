В ночь с 18 на 19 августа прошлого года в центре Бишкека сотрудники Управления патрульной милиции (УПМ) преследовали мотоциклиста. Погоня закончилась трагедией — «Сузуки» на полной скорости врезался в «Тойоту Пассо»: погибли мотоциклист и пассажир автомобиля, еще трое пострадали.

Среди пострадавших оказалась Аделина Назарова, дочь легенды кыргызского бокса Орзубека Назарова. Она сидела позади мотоциклиста и чудом осталась жива. В течение 10 дней Аделина лежала в коме с множественными переломами, пока отец искал доноров крови — за два дня на призыв Назарова отозвалось более 800 человек.

Позже служебное расследование показало, что погоня была необоснованной — милиционеры были не на своем участке и нарушили требования по безопасности дорожного движения. Против них возбудили дело за превышение должностных полномочий и за оставление в опасности — сразу после ДТП милиционеры скрылись с места аварии.

Суд стоит на месте

С момента трагедии прошел год. Следствие закончилось, и дело было передано в суд. Но за 8 месяцев процесс против милиционеров никак не продвинулся — на заседания не приходят то свидетели, то прокурор, то адвокаты, то сами подсудимые.

Последнее слушание, на котором были журналисты «Клоопа», продолжалось восемь минут — в тот раз пришли почти все, кроме прокурора и свидетелей. Судья перенес заседание и попросил секретаря, чтобы ГКНБ обеспечил явку свидетелей.

Орзубек Назаров с дочерью Аделиной. Фото из личного архива семьи

За 8 месяцев на суде опросили только часть свидетелей — быстрее всех дали показания представители МВД, с которых Назаров хочет взыскать компенсацию в 10 млн сомов за моральный ущерб.

Орзубек Назаров говорит, что заседания проходят каждый четверг, но все равно процесс «стоит на месте»: «Например, в прошлый четверг подсудимый поменял адвоката, и поэтому дело опять отложили на неделю».

Сестра погибшего мотоциклиста Юлия также говорит о том, что заседания часто переносят: «Никаких сдвигов нет из-за безалаберного отношения с их (обвиняемых) стороны. То один не пришел, то другой, то адвоката нет».

Сама Аделина была на судебном заседании всего один раз, когда давала показания. Она говорит, что отвечать на вопросы тогда было «эмоционально сложно».

«Мне задавали одни и те же вопросы, хотя я рассказала им о том вечере то, что помню. Но они (адвокаты обвиняемых) будто не слышали меня и не видели, что уже хватит», — вспоминает Аделина. Она говорит, что в тот день ее довели до слез.

По её словам, она перенесла несколько операций — в результате ДТП она повредила голову, получила перелом бедра и множество осколочных ран.

Операции помогли встать на ноги, но реабилитация будет продолжаться еще несколько лет. «Я боялась остаться дурочкой [из-за полученной черепно-мозговой травмы]. […] Чувствовала себя как в заточении», — говорит она.

«Не было на месте ДТП»

Миновархан Мамбетова — адвокат одного из подсудимых милиционеров — говорит, что она только приняла это дело и не может комментировать предыдущие судебные заседания.

«Я только приступила к делу. До меня у моего подзащитного были другие адвокаты, но я изучила материалы дела, в которых указано, что причина переносов заседания — это неявка свидетелей, неявка одного из сторон», — говорит она.

На заседании адвокат попросила суд обеспечить переводчика для одного из милиционеров — потому что он не понимает русский язык. «Когда ему вынесли обвинения, он ничего не понял», — заявила она.

Мамбетова говорит, что её подзащитный периодически меняет свое мнение, которое не совпадает с материалами дела — последняя позиция милиционера заключается в том, что его не было на месте ДТП.

«Его позиция такая, что его там не было, и он не виновен», — говорит она.

Против милиционеров возбудили дело по двум статьям Уголовного кодекса:

305 статья — превышение должностных полномочий. Максимальный срок лишения свободы по ней — 8 лет с конфискацией имущества и запретом на занятие определенной деятельностью.

121 статья — оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия. Максимальный срок по ней — 3 года лишения свободы.

Соавтор: Айгерим Казыбаева