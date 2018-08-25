Кыргызстанка Дарья Маслова завоевала золото Азиатских игр

Фото: Госагентство по делам молодежи

Легкоатлетка Дарья Маслова принесла Кыргызстану золото Азиатских игр. Спортсменка пришла первой на дистанции 10 000 метров. Это уже вторая золотая медаль для Кыргызстана на Играх в Индонезии.

На финише Маслова показала время 32 минуты 07.23 секунды. Кыргызстанка оставила позади 10 соперниц, также вышедших в финал. Серебро завоевала спортсменка из Бахрейна, бронза у Китая.

В прошлом году Дарье Масловой покорились три старта — дважды чемпионат Азии, а также Всемирная Универсиада.

Золото Масловой — второе для Кыргызстана на Азиаде в Индонезии. Первое завоевал Торокан Багынбай уулу в соревнованиях по джиу-джитсу.

Всего в копилке сборной 11 медалей — 2 золотые, 4 серебряные и 5 бронзовых. По итогам семи соревновательных дней Кыргызстан занимает 15-е место в медальном зачете.

На первом месте Китай, у которого 153 медали (72 золотые, 51 серебряная и 30 бронзовых), вторая Япония, Южная Корея на третьем месте.

Азиатские игры стартовали в Индонезии 18 августа и продлятся до 2 сентября. Кыргызстан на соревнованиях представляют 149 спортсменов.