Кыргызстан завоевал первое золото на Азиаде в соревнованиях по джиу-джитсу. Кыргызские борцы завоевали еще восемь медалей — четыре серебряных и четыре бронзовых. Еще одна бронза в тяжелой атлетике у Иззата Артыкова.

Первое золото Кыргызстану принес Торокан Багынбай уулу. В соревнованиях по джиу-джитсу он выступал в весе до 69 кг. В ¼ Багынбай уулу одолел представителя Туркменистана, а в полуфинальной схватке был сильнее спортсмена из Таиланда.

В финале кыргызстанцу противостоял спортсмен из ОАЭ. Торокан Багынбай уулу выиграл в решающей схватке со счетом 2:0 и завоевал золото турнира.

В схватке за бронзу соревнований по джиу-джитсу в весе до 69 кг спортсмену из Таиланда проиграл Жакшылык Уранов.

Кыргызские борцы завершили свои выступления в Джакарте 24 августа. Они привезут на родину 8 медалей — четыре серебра и четыре бронзы.

Магомед Мусаев вышел в финал турнира по вольной борьбе (до 97 кг), но проиграл поединрк за золото иранскому борцу.

В женском турнире серебро также завоевала Айсулуу Тыныбекова. На пути к финалу кыргызская спортсменка одержала три победы, а в решающей схватке уступила Оркхон Пуревдорж из Монголии.

Ранее Тыныбекова уже дважды боролась с монгольской спортсменкой и оба раза оказывалась сильнее. На Азиаде кыргызстанка выступила в весе до 62 кг и проиграла финальную встречу со счетом 0:11.

Еще два серебра на счету борцов греко-римского стиля. В ⅛ финала Акжол Махмудов одержал верх над олимпийским чемпионом 2012 года, бронзовым призером Олимпиады-2016 и экс-чемпионом Азиады Ким Хен У из Южной Кореи.

В четвертьфинале кыргызстанец одолел спортсмена из Узбекистана, а в полуфинале ему понадобилось всего полторы минуты, чтобы одержать победу над Шерметом Пермановым из Туркменистана.

В финале Махмудову противостоял иранец Гараеи Моххамадали. Кыргызстанец проиграл схватку — 2:7.

Серебро в весе до 60 кг завоевал Каныбек Жолчубеков. В финале он проиграл японцу Шиноби Ота.

Борьбу за бронзу выиграли Мээрим Жуманазарова, Айпери Медет кызы, Амантур Исмаилов и Узур Джузупбеков.

Еще одна бронза Азиатских игр на счету Иззата Артыкова. Тяжелоатлет выступал в весе до 69 кг.

Это первый турнир спортсмена после двухлетней дисквалификации за применение допинга на Олимпиаде в Рио.

С десятью наградами Кыргызстан занимает 17-е место в общем медальном зачете. Лидирует Китай, на счету которого 148 медалей, в том числе 68 золотых.

В седьмой соревновательный день в борьбу за медали вступают легкоатлеты. На дистанции 10 тысяч метров выступит чемпионка Универсиады-2017 Дарья Маслова.

Азиатские игры стартовали в Индонезии 18 августа и продлятся до 2 сентября. Кыргызстан на соревнованиях представляют 149 спортсменов.