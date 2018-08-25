24 августа 2008 года в 20:30 «Боинг-737» вылетел из бишкекского аэропорта «Манас» в иранский Тегеран. На его борту находилась молодежная сборная Кыргызстана по баскетболу — 11 старшеклассников, которых пригласили на чемпионат Азии, в сопровождении директора школы и двух преподавателей.

Через 5 минут после взлета пилот самолета запросил диспетчера об экстренной посадке. Еще через 10 минут «Боинг-737» разбился возле села Жаны-Жер, не успев приземлиться в «Манасе».

Большая часть пассажиров погибла — 65 человек, включая половину кыргызской команды. Выжить смогли 25 пассажиров, включая семерых членов экипажа. Среди выживших оказались и братья Жаныш и Байыш Адиевы. Спустя 10 лет они рассказывают, как пережили трагедию и смерть своих друзей.