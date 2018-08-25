Совбез расследует жалобы о коррупции от бывшего пресс-секретаря Госэкотехинспекции

Фото со страницы Мамбеталиевой в фейсбуке

Совет Безопасности при президенте Кыргызстана изучит жалобу на коррупцию в Госэкотехинспекции о которой рассказала бывший пресс-секретарь ведомства Анара Мамбеталиева. После этого женщине начали поступать угрозы и она попросила защиты у властей.

Глава пресс-службы президента Толгонай Стамалиева сказала журналисту Kloop.kg, что в администрации президента еще не успели ознакомиться с видеообращением Мамбеталиевой, но уже приняли её жалобы к рассмотрению.

«Ее заявление рассматривается Совбезом, который курирует вопросы коррупции в правоохранительных органах», — сказала Стамалиева.

Бывший пресс-секретарь Госэкотехинспекции Анара Мамбеталиева опубликовала видеобращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову 24 августа. В нем она назвала имена трех бывших коллег, которых подозревает в коррупции, а также об угрозах в свой адрес.

«Уважаемый президент, с тех пор как я предупредила коррупционеров и сказала, что буду бороться с этим [коррупцией] до конца, проводятся меры, чтобы очернить меня. На сегодняшний день появилась опасность не только для меня, но и для моей семьи. Поэтому я вас прошу помочь мне обезопасить мою жизнь и жизнь моей семьи», — сказала Мамбеталиева в обращении.

По словам женщины, у нее есть доказательства коррупции в ведомстве, которые она передаст правоохранительным органам.

Одиночный пикет Анары Мамбеталиевой в здании Госэкотехинспекции 11 июля. Фото со страницы Мамбеталиевой в фейсбуке

Мамбеталиева сказала, что начала борьбу с коррупцией в ведомстве полгода назад, а в июле провела антикоррупционный митинг у кабинета главы Госэкотехинспекции.

После этого в ведомстве собрали комиссию, которая провела служебное расследование. По итогам следствия, в августе Мамбеталиеву уволили за нарушение статьи «О государственной муниципальной службе».

Также в Госэкотехинспекции утверждают, что Мамбеталиева «не сдала свой рабочий кабинет, служебную машину и отчетность перед бухгалтерией на сумму около 200 тысяч сомов». Однако Мамбеталиева настаивает на том, что не может вернуть имущество, пока не получит приказ о своем увольнении.

Соавтор: Рустам Халимов

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