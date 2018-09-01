Как интерактив помог выучить кыргызский язык

Среди опрошенных «Клоопом» есть также те, кто смог значительно поднять свой уровень владения кыргызским языком. Одна из них — девятиклассница бишкекской школы Зарина.

Она довольна качеством преподавания кыргызского языка в своей школе — по её словам, она может переписываться со своими друзьями и говорить в общественных местах на кыргызском языке.

«Учитель очень хорошо и внятно объясняет темы. Порой на дом задают составить сценку и показать ее классу. Иногда показывают отрывки из фильмов», — говорит она.

Зарина все еще недовольна своим уровнем кыргызского. Она хочет за оставшиеся два года узнать язык настолько хорошо, чтобы «без проблем понимать и отвечать, не запинаясь» и свободно читать книги на кыргызском языке.

«Моя мотивация [учить кыргызский] — это то, что я родилась и живу в Бишкеке, и все мои друзья кыргызоязычные», — говорит она.

Бакыт (имя изменено) родился в Бишкеке. До шестого класса он поменял две школы — из уроков кыргызского языка он помнит только то, как учил и пел гимн, а на самих уроках разговаривал с одноклассниками на русском.

Все изменилось после того, как в 6 классе его отправили в турецкий лицей в Нарыне. К старшим классам он заговорил на кыргызском языке — во многом благодаря качественному обучению.

По его словам, преподавательница устраивала соревнования между учениками по пословицам и поговоркам, на Нооруз они делали представления на кыргызском, а в другие дни всем классом читали рассказы Чингиза Айтматова.

«Она вызвала большой интерес изучать [кыргызский язык] и дала основы. А дальше мы сами уже подхватили», — говорит Бакыт.

С похожей ситуацией столкнулся и лицеист из Каракола Ильгиз. По его словам, до поступления в турецкий лицей он не говорил по-кыргызски, хотя до этого учился в одной из сильнейших гимназий в Кыргызстане.

Ильгиз говорит, что в школе было мало мотивации учить язык — уроки проходили скучно, на них не было языковой практики. Но в лицее этой практики стало больше, и он заговорил на кыргызском языке.

«Многие учителя видели, как я стараюсь, и всегда подтягивали меня на сценки на кыргызском, брали меня на открытые уроки. Люди видели, что я не кыргыз, но при этом говорю на кыргызском практически без акцента. И мне нравилось, что у людей было какое-то признание в глазах. И это мотивировало еще лучше учить кыргызский», — говорит он.

Выучить язык благодаря окружению

Волонтер «Корпуса Мира» по имени Джаред родом из США. После года проживания в Кыргызстане он стал называть себя кыргызским именем Жапар.

Первые три месяца после приезда он жил в одном из сел Сокулукского района в принимающей семье и учил кыргызский язык. По словам Джареда, у него была очень сильная преподавательница.

«Когда Рахат эже (преподавательница) давала новые слова, мне нужно было как можно больше использовать их на практике, иначе я никак не мог бы их запомнить. Новые слова мне нужно было использовать в селе, в разговоре с друзьями, с семьей. Поэтому самый важный метод при обучении языка для меня это практика. Не будь ее, я бы не запомнил», — говорит он.

Сейчас Джаред живет в новой принимающей семье на Иссык-Куле в Тонском районе и преподает в школе английский язык.

«Для меня кыргызский очень важен, потому что в Тоне и в моей семье никто не знает английский», – добавляет он.

Олег знает кыргызский язык с детства — он вырос в селе Мин-Куш Нарынской области и выучил язык благодаря кыргызоязычными друзьям.

«Все получилось само собой — с детства просто, на улице, с ребятами, играя в альчики, в лапту, в казаки-разбойники […] и все по-киргизски, и так само собой вышло», — вспоминает он.

По словам Олега, в школе у него также не было проблем с изучением кыргызского языка и предвзятого отношения из-за его незнания.

«Я рос в горах, тут я не знал, что такое русский, что такое киргиз. Никто из учителей никогда не делил на русскоязычных или киргизскоязычных. К нам всем относились одинаково. Хотя у нас даже было больше половина класса русских», – говорит Олег.