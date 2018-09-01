Кыргызский язык может стать обязательным предметом при сдаче Общереспубликанского тестирования (ОРТ) — коснется это в основном выпускников русскоязычных школ, потому что выпускники школ с кыргызским языком обучения итак сдают тест на кыргызском.
В министерстве образования Kloop.kg заявили, что в основной тест ОРТ уже в 2020 году войдут кыргызские язык и литература.
Введение кыргызского языка в ОРТ как обязательного — это часть национальной программы по развитию государственного языка. В ней написано, что выпускники кыргызских, узбекских и таджикских школ не владеют на должном уровне русским языком, а выпускники русскоязычных школ — кыргызским.
Но можно ли выучить кыргызский язык в русскоязычной школе достаточно хорошо, чтобы сдать ОРТ?
Преподаватели не заинтересованы в обучении
Опрошенные корреспондентами «Клоопа» выпускники русскоязычных школ, в основном из Бишкека, сказали, что не смогли за 11 лет обучения выучить кыргызский язык до того уровня, чтобы на нем свободно говорить.
Выпускница одной из столичных школ Мария (имя изменено) считает, что ее преподаватель кыргызского языка не был заинтересован в обучении.
«Учительница приходила в класс с подружкой и разговаривала с ней весь урок. От скуки каждый занимался чем хотел — к примеру, играли в карты с одноклассниками», — говорит она. Мария утверждает, что учитель не обучал языку в должной мере, но при этом дискриминировал не знающих кыргызский язык.
«Она делила класс на русскоговорящих и кыргызскоговорящих. Кыргызскоговорящим она сразу ставила хорошие оценки, на русскоговорящих же давила тем, что живут в этой стране и не знают языка», — говорит девушка.
Бишкекчанин Кайрат сменил три школы, но ни в одной из них не смог обучиться кыргызскому языку, но он также признает, что был плохим учеником в школе.
Кроме того конфликты с окружающими людьми из-за незнания языка отбили у него желание учить кыргызский.
«У меня были конфликты с родственниками со стороны отца. Обвинения от незнакомцев, что я “манкурт”, “киргиз, а не кыргыз”, “обрусел” и прочие нелепые оскорбления, претензии», — говорит он.
Кайрат считает, что выучить кыргызский язык насильно невозможно: «Такой подход просто не работает. Агрессия лишь вызовет ответную неприязнь у людей. Нужно наоборот пытаться сохранить многоязычие Кыргызстана».
Как интерактив помог выучить кыргызский язык
Среди опрошенных «Клоопом» есть также те, кто смог значительно поднять свой уровень владения кыргызским языком. Одна из них — девятиклассница бишкекской школы Зарина.
Она довольна качеством преподавания кыргызского языка в своей школе — по её словам, она может переписываться со своими друзьями и говорить в общественных местах на кыргызском языке.
«Учитель очень хорошо и внятно объясняет темы. Порой на дом задают составить сценку и показать ее классу. Иногда показывают отрывки из фильмов», — говорит она.
Зарина все еще недовольна своим уровнем кыргызского. Она хочет за оставшиеся два года узнать язык настолько хорошо, чтобы «без проблем понимать и отвечать, не запинаясь» и свободно читать книги на кыргызском языке.
«Моя мотивация [учить кыргызский] — это то, что я родилась и живу в Бишкеке, и все мои друзья кыргызоязычные», — говорит она.
Бакыт (имя изменено) родился в Бишкеке. До шестого класса он поменял две школы — из уроков кыргызского языка он помнит только то, как учил и пел гимн, а на самих уроках разговаривал с одноклассниками на русском.
Все изменилось после того, как в 6 классе его отправили в турецкий лицей в Нарыне. К старшим классам он заговорил на кыргызском языке — во многом благодаря качественному обучению.
По его словам, преподавательница устраивала соревнования между учениками по пословицам и поговоркам, на Нооруз они делали представления на кыргызском, а в другие дни всем классом читали рассказы Чингиза Айтматова.
«Она вызвала большой интерес изучать [кыргызский язык] и дала основы. А дальше мы сами уже подхватили», — говорит Бакыт.
С похожей ситуацией столкнулся и лицеист из Каракола Ильгиз. По его словам, до поступления в турецкий лицей он не говорил по-кыргызски, хотя до этого учился в одной из сильнейших гимназий в Кыргызстане.
Ильгиз говорит, что в школе было мало мотивации учить язык — уроки проходили скучно, на них не было языковой практики. Но в лицее этой практики стало больше, и он заговорил на кыргызском языке.
«Многие учителя видели, как я стараюсь, и всегда подтягивали меня на сценки на кыргызском, брали меня на открытые уроки. Люди видели, что я не кыргыз, но при этом говорю на кыргызском практически без акцента. И мне нравилось, что у людей было какое-то признание в глазах. И это мотивировало еще лучше учить кыргызский», — говорит он.
Выучить язык благодаря окружению
Волонтер «Корпуса Мира» по имени Джаред родом из США. После года проживания в Кыргызстане он стал называть себя кыргызским именем Жапар.
Первые три месяца после приезда он жил в одном из сел Сокулукского района в принимающей семье и учил кыргызский язык. По словам Джареда, у него была очень сильная преподавательница.
«Когда Рахат эже (преподавательница) давала новые слова, мне нужно было как можно больше использовать их на практике, иначе я никак не мог бы их запомнить. Новые слова мне нужно было использовать в селе, в разговоре с друзьями, с семьей. Поэтому самый важный метод при обучении языка для меня это практика. Не будь ее, я бы не запомнил», — говорит он.
Сейчас Джаред живет в новой принимающей семье на Иссык-Куле в Тонском районе и преподает в школе английский язык.
«Для меня кыргызский очень важен, потому что в Тоне и в моей семье никто не знает английский», – добавляет он.
Олег знает кыргызский язык с детства — он вырос в селе Мин-Куш Нарынской области и выучил язык благодаря кыргызоязычными друзьям.
«Все получилось само собой — с детства просто, на улице, с ребятами, играя в альчики, в лапту, в казаки-разбойники […] и все по-киргизски, и так само собой вышло», — вспоминает он.
По словам Олега, в школе у него также не было проблем с изучением кыргызского языка и предвзятого отношения из-за его незнания.
«Я рос в горах, тут я не знал, что такое русский, что такое киргиз. Никто из учителей никогда не делил на русскоязычных или киргизскоязычных. К нам всем относились одинаково. Хотя у нас даже было больше половина класса русских», – говорит Олег.
Как эффективнее обучать кыргызскому языку?
Преподаватель кыргызского языка школы-гимназии №72 Малика Эгембердиева считает, что для успешного изучения языка важен интерактив.
Развивать разговорную речь учеников можно используя речевые игры, на которых школьники могли бы обсуждать различные темы на кыргызском.
«Важно учитывать индивидуальный подход к ученику, чтобы ученик чувствовал себя на уроке комфортно — если говорит неправильно, не перебивать и выслушать, потом исправить», – говорит она.
Преподавательница считает, что на уроках нужно пользоваться современными технологиями.
«Например, на интерактивной доске показываю презентации с картинками на тему урока. Также задаю ученикам делать презентации, которые они представляют классу, защищают, спорят у кого правильно или нет, ведут бурное обсуждение», – говорит она.
Эгембердиева советует своим ученикам разговаривать на повседневные темы по-кыргызски вне уроков, чтобы быстрее научиться кыргызскому языку.
«Многое зависит от желания самого ученика. В течение полугода можно научить соединять слова в предложения, разговаривать», – говорит она.
Методику изучения кыргызского языка изменят
Заведующая сектором развития кыргызского языка в министерстве образования Гульнара Ибраимова признает, что с методикой обучения кыргызскому языку были проблемы.
«Грамматику заучивали. Выходя из школы, ребята не могли между собой разговаривать, пользоваться этим языком, коммуникатива не было. Мы полностью переходим на коммуникативный метод обучения. Для этого были изменены стандарты», — говорит она.
По словам Ибраимовой, кыргызский язык войдет в основной тест ОРТ с 2019-2020 учебного года, поэтому в выпускных классах появится один дополнительный час для подготовки к экзамену.
Она говорит, что министерство также выпустило новые учебники для пятых и шестых классов, в которых будет больше интерактивного обучения.
«Ученики должны уметь друг другу задавать вопросы. Отвечая, они должны понимать, о чем они говорят. Были такие случаи, что до этого наши ученики заучивали тексты по кыргызскому языку и литературе, но при этом не понимали, о чем они говорят», — объясняет она.
Ибраимова говорит, что, кроме внедрения новых учебников и дополнительных часов, министерство также будет обучать преподавателей новым методикам.
«В честь празднования дня государственного языка 23 сентября мы будем открывать центр инновационных технологий обучения языковедов и повышения их квалификации. Помимо учителей кыргызского языка, центр будет обучать по новой методике учителей русского и английского языка», — говорит она.
Над материалом работали: Айкан Суранаева, Руслан Темирханов, Татьяна Трик