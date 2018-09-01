Информацию о взрыве в подтвердил и сотрудник кафе.

«На тот момент в кафе проходила свадьба и несколько мелких мероприятий — здание было забито людьми. После возгорания всех сразу эвакуировали. Никто не пострадал», — сказал он изданию «Спутник».

Известно, что в ресторане находилось около 300 человек, но все они были вовремя эвакуированы.