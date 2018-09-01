Возгорание началось примерно в 21:00 — огонь охватил здание ресторана «Арзу» в селе Лебединовка по Жибек-Жолу. Спустя полтора часа после возгорания шесть пожарных расчетов смогли локализовать возгорание, но огонь все еще не потушен полностью.
Обновлено в 23:34
К 22:47 пожарные смогли локализовать возгорание. Пока МЧС не сообщает о площади возгорания и нанесенном ущербе, но, по предварительной информации, в пожаре никто не погиб и не пострадал.
Ресторан «Арзу» загорелся примерно в 21:00. Очевидцы сообщили о взрыве внутри ресторана.
«Бабахнуло так, что у нас дома чуть окна не выбило. Папин друг там был внутри — он говорит, что сначала задымило что-то, а потом бомбануло. Судя по звукам, здание уже изнутри рушится», — сказал один из очевидцев журналисту Kloop.kg.
Информацию о взрыве в подтвердил и сотрудник кафе.
«На тот момент в кафе проходила свадьба и несколько мелких мероприятий — здание было забито людьми. После возгорания всех сразу эвакуировали. Никто не пострадал», — сказал он изданию «Спутник».
Известно, что в ресторане находилось около 300 человек, но все они были вовремя эвакуированы.
Над материалом работали: Айдай Иргебаева, Марат Абдыкалыков, Эдиль Байызбеков