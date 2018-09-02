1 сентября в Кыргызстан прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За первый день переговоров с властями Кыргызстана было решено, что Турция проведет следующие Игры кочевников и откроет сеть школ, которые будут альтернативой турецким лицеям «Сапат» в Кыргызстане.

Турция проведет четвертые Игры кочевников

Четвертые Всемирные игры кочевников пройдут в Турции в 2020 году — об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по итогам первого дня встречи с Эрдоганом.

Передача права проведения игр другим странам изначально предполагалась после того, как в Кыргызстане в 2014 году прошли первые Игры кочевников. Однако, когда другие страны не согласились на проведение, следующие два состязания продолжил организовывать Кыргызстан.

Каждые игры сопровождалась миллионными затратами из бюджета — на организацию и на строительство ипподрома, спортивного комплекса и объектов инфраструктуры. Последние третьи игры обошлись в более 300 млн сомов, не считая спонсорской поддержки от частных компаний и других стран.

Алмазбек Атамбаев на Вторых играх кочевников. Фото: Табылды Кадырбеков \ Спутник

Сами игры кочевников можно назвать проектом бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Впервые эту идею он озвучил в 2011 году, а в 2012 году рассказал о ней на Совете сотрудничества тюркоязычных государств.

Страны-участницы саммита поддержали идею Атамбаева, и через два года на северном берегу озера Иссык-Куль прошли первые Всемирные игры кочевников.

Ответственным за организацию первых игр был замглавы администрации президента Сапар Исаков, который позже в 2017 году стал премьером. Но когда в 2018 году между Атамбаевым и Жээнбековым началась скрытая конфронтация, новые власти начали проверять и преследовать соратников экс-президента, среди которых оказался и Сапар Исаков.

Сейчас ГКНБ проводит расследование по хищению средств при реконструкции ипподрома в 2016 году. По информации следователей, договор с подрядчиком на строительство ипподрома для вторых Игр кочевников заключили без проектно-сметной документации, из-за чего стоимость строительства увеличилась с 480 млн до 1,5 млрд сомов.