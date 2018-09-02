1 сентября в Кыргызстан прибыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. За первый день переговоров с властями Кыргызстана было решено, что Турция проведет следующие Игры кочевников и откроет сеть школ, которые будут альтернативой турецким лицеям «Сапат» в Кыргызстане.
Турция проведет четвертые Игры кочевников
Четвертые Всемирные игры кочевников пройдут в Турции в 2020 году — об этом заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков по итогам первого дня встречи с Эрдоганом.
Передача права проведения игр другим странам изначально предполагалась после того, как в Кыргызстане в 2014 году прошли первые Игры кочевников. Однако, когда другие страны не согласились на проведение, следующие два состязания продолжил организовывать Кыргызстан.
Каждые игры сопровождалась миллионными затратами из бюджета — на организацию и на строительство ипподрома, спортивного комплекса и объектов инфраструктуры. Последние третьи игры обошлись в более 300 млн сомов, не считая спонсорской поддержки от частных компаний и других стран.
Сами игры кочевников можно назвать проектом бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Впервые эту идею он озвучил в 2011 году, а в 2012 году рассказал о ней на Совете сотрудничества тюркоязычных государств.
Страны-участницы саммита поддержали идею Атамбаева, и через два года на северном берегу озера Иссык-Куль прошли первые Всемирные игры кочевников.
Ответственным за организацию первых игр был замглавы администрации президента Сапар Исаков, который позже в 2017 году стал премьером. Но когда в 2018 году между Атамбаевым и Жээнбековым началась скрытая конфронтация, новые власти начали проверять и преследовать соратников экс-президента, среди которых оказался и Сапар Исаков.
Сейчас ГКНБ проводит расследование по хищению средств при реконструкции ипподрома в 2016 году. По информации следователей, договор с подрядчиком на строительство ипподрома для вторых Игр кочевников заключили без проектно-сметной документации, из-за чего стоимость строительства увеличилась с 480 млн до 1,5 млрд сомов.
Фонд «Маариф» откроет сеть школ в Кыргызстане
Более важной повесткой для турецкого президента в Кыргызстане стало открытие в Кыргызстане сети школ «Маариф», которые будут спонсироваться из одноименного турецкого фонда.
Эрдоган заявил на встрече с Жээнбековым, что не хочет того, чтобы «Кыргызстан пережил события, которые Турция испытала 15 июня». Под этим он подразумевал попытку военного государственного переворота в 2016 году, которая по версии Эрдогана была устроена оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом и его сторонниками из движения «Хизмет».
Сами власти Турции называют «Хизмет» террористической организацией (FETO) и стараются закрыть связанные с Гюленом школы в других странах, включая Кыргызстан.
«ФЕТО все еще присутствует в Кыргызстане. […] Это будет в пользу обеих стран — избавиться от ФЕТО и сфокусироваться на более позитивной повестке», — заявил Эрдоган.
По замыслу турецких властей, «Маариф» станет альтернативой лицеям «Сапат» (они же «Себат»), аффилированным с Гюленом. После 2016 года власти Турции также предлагали кыргызским властям, чтобы лицеями в Кыргызстане стал управлять фонд «Маариф».
Занимавший тогда должность президента Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отказался закрывать лицеи и попросил Турцию «не диктовать условия», что охладило отношения между двумя странами.
Власти Кыргызстана переименовали в марте 2017 года сеть турецких лицеев из «Себат» в «Сапат» , а в состав учредителей этих школ и лицеев вошло Министерство образования Кыргызстана.
Само движение «Хизмет» крайне негативно относится к «Маарифу», заявляя, что их основная цель — не повышение качества образования, а внешнеполитическое воздействие, направленное против турецких лицеев, связанных с Гюленом.
В Турции после попытки переворота десятки тысяч человек были арестованы или лишены рабочих мест по подозрению в связи с FETO. Эрдоган призывает бороться с движением своих союзников.
Он просил предпринять шаги против FETO не только ближайших соседей, но и обращался, например, к мусульманам ЮАР. Он заявил, что движением заправляют «враги ислама», которые используют в своих целях образование и благотворительность.
Над материалом работали: Айдай Иргебаева, Анна Капушенко