«Мы разбив окна вытащили женщину и водителя. Женщина была в сознании, говорила кое о чем. Потом приехала машина Скорой помощи, и отвезли их в больницу», — рассказал журналисту Kloop.kg очевидец аварии Миталим Касымов.

По информации милиции, водитель маршрутки не смог справится с управлением из-за отказавшего тормоза.

«27-летний водитель маршрутки №102 не исправился управлением, так как отказал тормоз маршрутки. После чего столкнулся с автомобилем Хонда Фит и упал с моста. Шесть человек пострадали. Один из них в реанимации, состояние еще пятерых среднее», — сказал пресс-секретарь Ошской городской милиции Замир Сыдыков.

Все пострадавшие были направлены в областную больницу. В их числе и водитель маршрутки.

Эстакадный мост, с которого упал автомобиль, проходит через реку Ак-Буура. Он был открыт в 2015 году при участии экс президента Алмазбека Атамбаева. Стоимость 250 метрового моста составила 650 млн сомов.