В Оше водитель маршрутки столкнулся с легковым автомобилем — его машина вместе с пассажирами упала с моста. Шестерых раненых доставили в Ошскую областную больницу — одна из них в реанимации.
Около полудня в центре Оша водитель маршрутки, проезжавший по эстакадному мосту через реку Ак-Буура не смог справится с управлением. Он врезался в легковой автомобиль, после чего сбив ограду моста упал с высоты пяти метров на проходящую внизу дорогу.
В маршрутке находились пассажиры — шестеро из них получили ранения разной тяжести, у 48-летней женщины диагностировали перелом рук и ног, она находится в реанимации.
«Мы разбив окна вытащили женщину и водителя. Женщина была в сознании, говорила кое о чем. Потом приехала машина Скорой помощи, и отвезли их в больницу», — рассказал журналисту Kloop.kg очевидец аварии Миталим Касымов.
По информации милиции, водитель маршрутки не смог справится с управлением из-за отказавшего тормоза.
«27-летний водитель маршрутки №102 не исправился управлением, так как отказал тормоз маршрутки. После чего столкнулся с автомобилем Хонда Фит и упал с моста. Шесть человек пострадали. Один из них в реанимации, состояние еще пятерых среднее», — сказал пресс-секретарь Ошской городской милиции Замир Сыдыков.
Все пострадавшие были направлены в областную больницу. В их числе и водитель маршрутки.
Эстакадный мост, с которого упал автомобиль, проходит через реку Ак-Буура. Он был открыт в 2015 году при участии экс президента Алмазбека Атамбаева. Стоимость 250 метрового моста составила 650 млн сомов.
Над материалом работали: Тажикан Кайым кызы, Динара Абдижапарова