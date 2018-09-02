Кыргызстан занял 22-е место в медальном зачете Азиатских игр в Индонезии. Спортсмены завоевали 20 медалей — две золотые, шесть серебряных и 12 бронзовых.

Кыргызстан на Азиатских играх представили больше сотни спортсменов в 26 видах спорта.

Золото Игр в соревнованиях по джиу-джитсу на счету Торокана Багынбай уулу.

Торокан Багынбай уулу. Фото: Госагенство по делам молодежи, физической культуры и спорта

Вторую награду высшей пробы для Кыргызстана завоевала бегунья Дарья Маслова. Также, на дистанции 5 000 метров, двукратная чемпионка Азии финишировала второй и принесла в копилку сборной еще и серебро.

Дарья Маслова. Фото: Anthony Wallace \ Getty image

Еще одно серебро на счету борца вольного стиля Магомеда Мусаева.Он проиграл финальную схватку весовой категории до 97 кг спортсмену из Ирана.

В женском турнире серебро также завоевала Айсулуу Тыныбекова. На пути к финалу кыргызская спортсменка одержала три победы, а в решающей схватке уступила Оркхон Пуревдорж из Монголии.

Еще два серебра на счету борцов греко-римского стиля. В ⅛ финала Акжол Махмудов одержал верх над олимпийским чемпионом 2012 года, бронзовым призером Олимпиады-2016 и экс-чемпионом Азиады Ким Хен У из Южной Кореи.

В четвертьфинале кыргызстанец одолел спортсмена из Узбекистана, а в полуфинале ему понадобилось всего полторы минуты, чтобы одержать победу над Шерметом Пермановым из Туркменистана.

В финале Махмудову противостоял иранец Гараеи Моххамадали. Кыргызстанец проиграл схватку — 2:7.

Серебро в весе до 60 кг завоевал Каныбек Жолчубеков. В финале он проиграл японцу Шиноби Ота.

Еще одно серебро в копилку сборной принес Нурсултан Алымкулов в соревнованиях по джиу-джитсу. В финале весовой категории до 77 кг он проиграл казахстанцу Руслану Исраилову.

Первую в истории Кыргызстана медаль в соревнованиях по дзюдо на Азиатских играх завоевал Артур Те. Спортсмен сумел дойти до финальной схватки за бронзу, где выиграл борьбу у Шахрама Ахадова из Узбекистана.

Артур Те. Фото: Robertus Pudyanto \ Getty image

Еще одну бронзу в соревнованиях по дзюдо завоевал Владимир Золоев, выступивший в весе до 81 кг.

В соревнованиях по борьбе кыргызстанцы завоевали четыре медали. Бронзовые награды на счету Мээрим Жуманазаровой, Айпери Медет кызы, Амантура Исмаилова и Узура Джузупбекова.

После двухлетней дисквалификации за применение допинга на Олимпиаде в Рио в большой спорт вернулся Иззат Артыков. Тяжелоатлет стал третьим в весовой категории до 69 кг.

В соревнованиях по джиу-джитсу две бронзы завоевали братья Муртазалиевы — Абдурахмангаджи и Муртазали.

С турнира по пенчак силат также две бронзовые медали привезут на родину Данияр Токуров и Жолдошбек Акимханов.

Бронзовую медаль в боксерском турнире принес Кыргызстану Азат Усеналиев.

С двадцатью медалями Кыргызстан финишировал на 22-м месте в медальном зачете Игр.

Лидером зачета стала сборная Китая (289 медалей — 132 золотые, 92 серебряных, 65 бронзовых), на втором месте Япония — 205 медалей (75/56/74), Корея финишировала третьей — 177 медалей (49/58/70).

Летние Азиатские игры прошли в Индонезии с 18 августа по 2 сентября.