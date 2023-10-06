Кыргызстанские спортсмены принесли еще три медали в копилку сборной на Азиатских играх в Китае.



Айпери Медет кызы, которая выступала в весовой категории до 76 кг по борьбе, завоевала золото. В финале она победила казахстанку Жамилю Бакбергенову со счетом 7:4.

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Нурзат Нуртаева выступала в весовой категории до 68 кг. В финале она уступила Фенг Жу из Китая и стала серебряной призеркой.

Адилет Шадыканов выступал в турнире по карате в дисциплине «кумите» в весовой категории свыше 84 кг. В финальной схватке он уступил действующему олимпийскому чемпиону из Ирана Саджаду Ганджзаде.

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У кыргызстанской сборной на этих Азиатских играх всего 14 медалей. Три золота до этого брали борцы Жоламан Шаршенбеков и Акжол Махмудов, а также дзюдоист Эрлан Шеров. Также в копилке сборной имеются восемь бронзовых медалей — их завоевали Авазбек Аманбеков и Темирлан Аманкулов по ушу саньда (китайский кикбоксинг), борцы Раззак Бейшекеев, Бекзат Алмаз уулу и Айсулуу Тыныбекова, каратисты Назим Нурланов и Кымбат Тойтонова, а также бегунья Сардана Трофимова.

XIX летние Азиатские игры стартовали 23 сентября и завершатся 8 октября. В Играх принимают участие около 12 500 спортсменов из 45 стран. Атлеты соревнуются в 40 видах спорта.

