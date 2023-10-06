Омбудсмен призвала милицию, суды и органы прокуратуры обеспечить соблюдение прав 34-летней жительницы Бишкека, которая подвергалась насилию со стороны гражданского мужа.

Пострадавшая обратилась к акыйкатчы с жалобой. Она рассказала, что периодически подвергалась нападениям со стороны своего гражданского мужа Э. У., 1985 года рождения. В последний раз, по словам женщины, это произошло 14 сентября: он жестоко избил ее, пытал, прижигая утюгом кисть руки, а после изнасиловал. Отмечается, что это произошло в квартире, где в это время находилась малолетняя дочь.

«Женщине с трудом удалось вырваться из его рук и выбежать на улицу без одежды, в одном нижнем белье, и босиком. Она, спрятавшись в будке охранника, попросила помощи у жильцов дома. Соседи помогли ей добраться до работы, где ей оказали необходимую помощь и поддержку. В тот же день она обратилась в милицию», — рассказали в институте омбудсмена.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование» и подозреваемого водворили СИЗО-1 Бишкека на два месяца.

Однако сторона защиты обжаловала решение суда в Бишкекском горсуде и пострадавшая опасается, что суд может выпустить ее гражданского мужа из-под стражи, и он снова будет ее преследовать и подвергать насилию.

«Я раньше не боялась смерти, даже не думала о таких вещах. Сейчас я боюсь, мне страшно, вздрагиваю от каждого шороха. Боюсь, что снова начнется ад, который я пережила. Избиения, изнасилования и ранее имели место. Но я боялась кому-либо жаловаться, он угрожал, что отберет ребенка, и я никогда не увижу дочь. К тому же мне казалось, что на него нет управы, и если даже [я] обращусь к правоохранительным органам, он там всех подкупит и избежит наказания. Сейчас тоже есть такое опасение. Я боюсь за свою дочь», — рассказала женщина.

По словам адвоката, ее подзащитная долгие годы подвергалась насилию со стороны гражданского мужа, но очень боялась признаться своим близким и обратиться с заявлением в органы, так как мужчина имеет определенные связи.

Омбудсмен призвала руководство ГУВД Бишкека, а также прокурора города взять это дело под личный контроль.

Известно, что подозреваемый является бывшим директором American school.

Домашнее насилие — это одна из главных проблем в Кыргызстане. По данным МВД, в Кыргызстане за восемь месяцев 2023 года зарегистрировали 8 512 фактов семейного насилия.

Кроме этого в 2021 году Кыргызстан занял 97-е место в глобальном индексе благополучия и безопасности женщин в мире, став самой небезопасной страной для женщин в Центральной Азии.



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Знакомый, член семьи, партнер. Показываем на данных, кто чаще всего насилует женщин в Кыргызстане

Иллюстрация на главной: Дениз Аберлин.