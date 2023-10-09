Топографические рабочие группы Кыргызстана и Таджикистана согласовали 43,32 км кыргызско-таджикской государственной границы. Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Кабинета министров Кыргызстана.



Отмечается, что такой договоренности достигли по итогам встречи топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций КР и РТ по делимитации и демаркации границы, которая прошла с 3 по 8 октября 2023 в городе Баткене.



«Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана. По итогам встречи подписаны соответствующий протокол. Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания», — отметили в Кабмине.

Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 972 километра. Из них более 600 километров власти обеих стран уже уточнили.

Из-за неустановленных границ на сопредельных с Таджикистаном территориях в Баткенской и Ошской областях периодически возникают конфликты.



2 октября главы ГКНБ КР и РТ Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов по итогам Совместного заседания правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации границы в Баткене подписали протокол №44. Как отметили стороны, документ при реализации будет способствовать разрешению пограничных споров. Однако содержание самого протокола не раскрывается.