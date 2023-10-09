Первомайский райсуд Бишкека продлил срок содержания под стражей экс-главе Министерства природных ресурсов Динаре Кутмановой. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, чиновницу будут содержать в СИЗО ГКНБ до 9 декабря 2023 года.

Задержание Кутмановой

ГКНБ задержал Динару Кутманову 25 июля. Спецслужба называет чиновницу «ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов» в Минприроды.

По версии следствия, Кутманова, «обладая всей полнотой полномочий, предоставленных ей в рамках занимаемой должности министра природных ресурсов, несмотря на оказанное ей доверие высшими органами власти, в угоду своим личным амбициям и в корыстных интересах, организовала разветвленную коррупционную сеть по незаконному выводу выделенных государственных денег».

В спецслужбе отмечали, что в свою «противоправную коррупционную деятельность» Кутманова вовлекла своих подчиненных и родственников: сына, его друга, сестру и домработника. По данным ГКНБ, по делу о коррупции в Минприроды всего задержаны девять человек.

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