Первомайский районный суд водворил главу «Бишкекглавархитектуры» Урмата Карыбаева в СИЗО ГКНБ до 16 октября. Об этом 9 октября сообщили в пресс-службе суда.

Ранее о задержании Карыбаева сообщало издание 24.kg со ссылкой на собственные источники. По информации журналистов, чиновника якобы задержали по делу о незаконной передаче земель.

По данным издания AKIpress, чиновника задержали по подозрению в «злоупотреблении должностным положением».

Однако в суде и ГКНБ пока не сообщили подробностей задержания Карыбаева.

Урмата Карыбаева назначили на должность главы «Бишкекглавархитектуры» в июне 2022 года.