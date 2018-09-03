Зачем нужен домком?

Управлять домом можно разными путями — через домовой комитет, ТСЖ или жилищный кооператив. Их функции в целом схожи, но есть некоторые различия.

• Домовой комитет — это объединение жильцов дома. Его формируют на общем собрании, где выбирают правление. Комитет считается избранным, если в его состав войдут как минимум три человека. Домовой комитет работает два года, после чего может быть переизбран. Он подотчетен избравшим его жильцам, горкенешу и муниципальным территориальным управам — МТУ. Комитет должен решать хозяйственно-бытовые вопросы — починка крыши, благоустройство дома или уборка территории. • Товарищество собственников жилья (ТСЖ) — некоммерческое объединение жильцов многоквартирных домов. Чтобы учредить товарищество, нужно получить поддержку больше половины собственников квартир. Для работы товарищества необходимо создать юрлицо. У ТСЖ есть устав, бюджет, правление и ревизионная комиссия. Последняя проводит аудит товарищества, а правление решает хозяйственно-бытовые вопросы и собирает обязательные платежи и взносы с членов ТСЖ. У товариществ — в отличие от домовых комитетов — есть больше властных полномочий. Товарищества могут брать займы в банках, а также сдавать имущество в аренду. • Жилищный кооператив — это почти то же самое, что и ТСЖ, отличия заключаются в мелких деталях. Самая значительная из них — для учреждения жилищного кооператива достаточно семерых человек.

Так кого же называют домкомом? Это слово — сокращение от «домового комитета», но в разговорной речи так обычно называют председателя такого комитета, руководителя ТСЖ или жилищного кооператива.

Как спорить с домкомом?

Ильяна Жедигерова из юридической компании «Прецедент» говорит, что домком не имеет права ограничивать жильцам или квартирантам доступ на чердак, потому что это общая собственность жильцов.

Юристка добавляет, что если у управдома есть соглашение с интернет-провайдером, а жилец хочет подключиться к другому оператору, то домком не может ему отказывать в выборе. Если такое случилось, то жильцам нужно писать письменные претензии в домовой комитет. Если домком не отреагирует — обратиться в муниципальную территориальную управу при мэрии.

«Можно на [домкомов] через мэрию воздействовать. Когда начинаешь на них писать жалобы, требовать и запрашивать документы — они уже боятся. А собственник имеет право, так как это общая собственность», — объясняет Жедигерова.

Если жилец дома — член ТСЖ, то он может поднять вопрос о неправомерных действиях управдома на общем собрании товарищества.

Председатель ТСЖ «Ия и компания» Ия Жихарева называет конфликты домкомов с жильцами «обыденным явлением», которого невозможно избежать. Она считает, что домкомы и товарищества могут работать эффективнее, если жильцы будут поддерживать их.

«У людей сложилось впечатление, что домком или председатель ТСЖ только и делает, что берет деньги. Но при этом они не осознают, что общая собственность — это и их собственность, [а для ухода за ней] они что-то должны делать сами: вкладывать деньги, участвовать в уборке территории дома и так далее», — говорит Жихарева.

Ильяна Жедигерова из «Прецедента» добавляет, что даже если собственник жилья не вступал в ТСЖ, он обязан платить взносы на поддержание общей собственности.

Но вместе с тем это означает, что он может требовать документы и отчеты товарищества. Если председатель товарищества отказывается показывать их, собственник жилья может написать претензию или начать судиться с домкомом за отказ в предоставлении информации.

«Если собственник платит деньги, то он может запрашивать документы, потому что это тоже часть его территории», — заключает Жедигерова.

Над материалом работали: Айгерим Чилдебаева, Бермет Жумабаева, Эмиль Султаналиев