Домком собирает деньги с жильцов, но не отчитывается по тратам? Не дает ключи от чердака, чтобы подключить интернет или сменить провайдера? Объясняем, на что он имеет право.
*имя изменено
Бишкекчанка Бегимай* уже шесть лет ссорится со своим домкомом — с самого первого дня знакомства. Причина в том, что она не платила денежные взносы, будучи членом товарищества собственников жилья (ТСЖ). Бегимай делала это намеренно, потому что уверена, что ТСЖ не зарегистрировано как юридическое лицо.
Она говорит, что просила показать документы товарищества и его бюджет, но домком отказалась и стала давить на нее — не давала справки, ключи от чердака и подвала, не позволяла парковаться возле дома.
Конфликт дошел до того, что по жалобе соседей к Бегимай пришел участковый.
«[В заявлении были] какие-то нелепые вещи: что я засорила канализацию дома, оскорбила [соседскую] уборщицу, которую я ни разу не видела, что кидаю окурки», — рассказывает она. По её словам, эти обвинения были выдуманы и написаны в сговоре с домкомом.
В итоге Бегимай надоело спорить — она прекратила конфликт и стала платить взносы, хотя никаких документов и отчетов ей по-прежнему не предоставили. Она говорит, что никто из соседей не хочет ссориться с домкомом и поднимать неудобные вопросы.
У бишкекчанина Романа тоже были споры с домкомом, но в его случае — из-за подключения к интернету. Он говорит, что домком ограничивала жильцов в выборе провайдера и не позволяла подключиться к другим операторам, кроме «Фастнета».
«[Свой отказ] домком обосновала тем, что у нее [подписан] договор с “Фастнетом”, а остальных [провайдеров] она не пустит — потому что могут повредить чердак в доме», — говорит он.
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Зачем нужен домком?
Управлять домом можно разными путями — через домовой комитет, ТСЖ или жилищный кооператив. Их функции в целом схожи, но есть некоторые различия.
• Домовой комитет — это объединение жильцов дома. Его формируют на общем собрании, где выбирают правление. Комитет считается избранным, если в его состав войдут как минимум три человека.
Домовой комитет работает два года, после чего может быть переизбран. Он подотчетен избравшим его жильцам, горкенешу и муниципальным территориальным управам — МТУ. Комитет должен решать хозяйственно-бытовые вопросы — починка крыши, благоустройство дома или уборка территории.
• Товарищество собственников жилья (ТСЖ) — некоммерческое объединение жильцов многоквартирных домов. Чтобы учредить товарищество, нужно получить поддержку больше половины собственников квартир. Для работы товарищества необходимо создать юрлицо.
У ТСЖ есть устав, бюджет, правление и ревизионная комиссия. Последняя проводит аудит товарищества, а правление решает хозяйственно-бытовые вопросы и собирает обязательные платежи и взносы с членов ТСЖ. У товариществ — в отличие от домовых комитетов — есть больше властных полномочий. Товарищества могут брать займы в банках, а также сдавать имущество в аренду.
• Жилищный кооператив — это почти то же самое, что и ТСЖ, отличия заключаются в мелких деталях. Самая значительная из них — для учреждения жилищного кооператива достаточно семерых человек.
Так кого же называют домкомом? Это слово — сокращение от «домового комитета», но в разговорной речи так обычно называют председателя такого комитета, руководителя ТСЖ или жилищного кооператива.
Как спорить с домкомом?
Ильяна Жедигерова из юридической компании «Прецедент» говорит, что домком не имеет права ограничивать жильцам или квартирантам доступ на чердак, потому что это общая собственность жильцов.
Юристка добавляет, что если у управдома есть соглашение с интернет-провайдером, а жилец хочет подключиться к другому оператору, то домком не может ему отказывать в выборе. Если такое случилось, то жильцам нужно писать письменные претензии в домовой комитет. Если домком не отреагирует — обратиться в муниципальную территориальную управу при мэрии.
«Можно на [домкомов] через мэрию воздействовать. Когда начинаешь на них писать жалобы, требовать и запрашивать документы — они уже боятся. А собственник имеет право, так как это общая собственность», — объясняет Жедигерова.
Если жилец дома — член ТСЖ, то он может поднять вопрос о неправомерных действиях управдома на общем собрании товарищества.
Председатель ТСЖ «Ия и компания» Ия Жихарева называет конфликты домкомов с жильцами «обыденным явлением», которого невозможно избежать. Она считает, что домкомы и товарищества могут работать эффективнее, если жильцы будут поддерживать их.
«У людей сложилось впечатление, что домком или председатель ТСЖ только и делает, что берет деньги. Но при этом они не осознают, что общая собственность — это и их собственность, [а для ухода за ней] они что-то должны делать сами: вкладывать деньги, участвовать в уборке территории дома и так далее», — говорит Жихарева.
Ильяна Жедигерова из «Прецедента» добавляет, что даже если собственник жилья не вступал в ТСЖ, он обязан платить взносы на поддержание общей собственности.
Но вместе с тем это означает, что он может требовать документы и отчеты товарищества. Если председатель товарищества отказывается показывать их, собственник жилья может написать претензию или начать судиться с домкомом за отказ в предоставлении информации.
«Если собственник платит деньги, то он может запрашивать документы, потому что это тоже часть его территории», — заключает Жедигерова.
Над материалом работали: Айгерим Чилдебаева, Бермет Жумабаева, Эмиль Султаналиев